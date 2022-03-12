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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Çavuşoğlu, Ermeni mevkidaşıyla görüştü

DHA

Bakan Çavuşoğlu, Ermeni mevkidaşıyla görüştü


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya geldi. Çavuşoğlu, Ermenistan ile Türkiye arasındaki normalleşme sürecinden Azerbaycan'ın da memnun olduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşme, iki ülke arasında uzun bir aranın ardından Bakan düzeyinde yapılan ilk görüşme özelliği taşıyor.
Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen iki bakandan Çavuşoğlu, son derece verimli ve yapıcı görüşme yaptıklarını söyledi. ADF'nin herkese açık ve herkesin sesini duyurması gereken bir platform olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Biraz önce kendisiyle ikili bir görüşme gerçekleştirdik. Son derece verimli ve yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Malumunuz ilişkilerimiz normalleştirmek için bir süreç başlattık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın karşılıklı pozitif mesajlarından sonra özel temsilciler görevlendirdik. Özel temsilcilerimiz Moskova ve Viyana'da iki defa bir araya geldi. Burada ilişkilerimizi tam normalleştirmek için atılacak adımları da görüştüler ve görüşmeye devam ediyorlar. Bugün biz de bunların üzerinden biraz geçtik ve değerlendirdik" dedi.
'AZERBAYCAN DA MEMNUN'
Azerbaycan'ın da süreci desteklediğini söyleyen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Memnuniyetle söylemek isterim ki; biz Güney Kafkasya'da istikrar ve barış için çaba sarf ediyoruz. Bu yöndeki çabalarımıza da her taraftan destek görüyoruz. Özellikle Türkiye ve Ermenistan arasında atılan adımlar ve normalleşme sürecinden Azerbaycan da memnun. Cumartesi günü Bakü'deydim ve Azerbaycan da bu süreci destekliyor. Bölgedeki istikrar ve barış hepimizin yararına. Bu yönde adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu konuda sayın Dışişleri Bakanı ile mutabık kaldık" diye konuştu.
DAVET İÇİN TEŞEKKÜR
Bakan Çavuşoğlu´na daveti için teşekkür eden Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ise, "Bu daveti pozitif olarak kabul ettik. Aynı şekilde bizim de gelmemize pozitif olarak bakmak lazım. Biz de tekrar ikili ilişkileri normalleştirmek için sürece koşulsuz olarak devam edeceğiz. İki temsilci de bu doğrultuda çaba gösteriyor ve çalışıyor. Biz de çok iyi görüyoruz. İki taraf da bu doğrultuda çabalar gösteriyor. Ermenistan tarafından bu kararımız var. Bizim, bölgemizde sulh ve barış için çaba gösterme kararımız var" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2022-03-12 12:50:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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