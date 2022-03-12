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Bakan Çavuşoğlu: “Ermenistan ile normalleşme adımlarını Azerbaycan destekliyor” Bakan Çavuşoğlu Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'la görüştü “Bölgede barış ve istikrar hepimizin yaranına olan bir şey”

İHA

Bakan Çavuşoğlu: “Ermenistan ile normalleşme adımlarını Azerbaycan destekliyor” Bakan Çavuşoğlu Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'la görüştü “Bölgede barış ve istikrar hepimizin yaranına olan bir şey”

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'la resmi bir görüşme gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin oldukça verimli olduğunu belirterek, “Ermenistan ve Türkiye arasında atılan adımlar ve normalleşme sürecinden Azerbaycan da memnun. Azerbaycan bu süreci destekliyor. Bölgede barış ve istikrar hepimizin yaranına olan bir şey” sözlerine yer verdi.
Antalya Diplomasi Forumu, paneller, oturumlar ve ikili görüşmelerle bugün de devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, forum kapsamında bugün Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'la resmi bir görüşme gerçekleştirdi.

“Azerbaycan bu süreci destekliyor”
Görüşme sonrasında açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, “Son derece verimli bir görüşme oldu. İlişkilerimizi normalleştirmek için bir süreç başlattık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın karşılıklı pozitif mesajlarından sonra özel temsilcilerimizi görevlendirdik. İki defa bir araya geldiler. Moskova ve Viyana’da. Atılacak adımları görüşmeye devam ediyorlar. Biz Güney Kafkasya’da istikrar ve barış için çaba saf ediyoruz. Bu yöndeki çabalarımıza her taraftan destek görüyoruz. Özellikle Ermenistan ve Türkiye arasında atılan adımlar ve normalleşme sürecinden Azerbaycan da memnun. Azerbaycan bu süreci destekliyor. Bölgede barış ve istikrar hepimizin yaranına olan bir şey” açıklamasına yer verdi.

“Gayet pozitif olarak kabul ettik”
Teşekkür ederek konuşmasına başlayan Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, “Gayet pozitif olarak kabul ettik. Biz de ikili ilişkileri geliştirmek için koşulsuz olarak görüşmelere devam edeceğiz. İki tarafın girişimlerini çok iyi görüyoruz. Bizim bölgemizde barışa ihtiyaç var” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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