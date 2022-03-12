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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasan Çavuşoğlu: Sahaya galibiyet için çıkacağız

DHA

Hasan Çavuşoğlu: Sahaya galibiyet için çıkacağız


Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Rakibimiz Fenerbahçe de Aytemiz Alanyaspor olarak biz de sahaya galibiyet için çıkacağız" dedi.
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yarın oynanacak Fenerbahçe maçına ilişkin açıklama yaptı. Taraftarı Fenerbahçe maçında destek vermeye davet eden Çavuşoğlu, "Geçen hafta deplasmanda galip geldiğimiz Kayseri maçı zordu, bu hafta rakip Fenerbahçe ve bu maç da zor. İnşallah iyi bir maç olur. Rakibimiz Fenerbahçe de Aytemiz Alanyaspor olarak biz de sahaya galibiyet için çıkacağız. Sahadaki netice ne olur bilinmez ama sonuca saygı duyarız. Umarız gelen taraftarlarımız güzel bir maç izler. Taraftarlarımızdan takımlarını desteklemelerini rica ediyoruz" dedi.
ÜCRETSİZ PROTOKOL VE VIP TRİBÜNÜNE GİRME TALEPLERİNE TEPKİ
Kendilerini üzen bazı konular olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Lig ve kupa maçlarımıza gelmeyen bazı kişiler, özellikle tuttukları takım maçlarında, ücretsiz şekilde protokol ve VIP tribününe girmek için kulübümüze talepte bulunuyor. Bunu hem üzücü, hem de komik buluyorum. Madem Aytemiz Alanyaspor taraftarısınız, neden diğer maçlarda bu taleplerinizi kulübümüze iletmiyorsunuz? Sanmayın ki bu isimleri kulüp başkanı görmüyor, hepsini görüyorum. Hepsi iş güç sahibi, durumu ve maaşı iyi insanlar. Tarımda, otelde, sanayide asgari ücretle çalışan taraftarımız bile biletini alıp tribüne geliyor. Üstelik her maçımıza geliyor. Sizin böyle bir derdiniz de yok. Sadece derbi maçlarda, tuttuğunuz takım için ortaya çıkıp taleplerde bulunuyorsunuz. Bunu yakıştıramıyorum. Bu isim listelerini bana açıklattırmayın. O noktaya gelmeyelim. Aytemiz Alanyaspor bizim kırmızı çizgimizdir. Bu sevdadan vazgeçmelisiniz."
TARAFTARA ÇAĞRI
Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nün sabit gelir kaynaklarının olmadığını kaydeden Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "6 yıldır bu kulübü Süper Lig'de mucizevi bir şekilde taşıyoruz. Hiç kimse bunu göz ardı edemez. Bize destek veren, sponsorlarımızın başımızın üzerinde yeri var. Ancak kulübe katkısı olmadan sadece derbi maçlarda tuttukları takımın maçlarına gelecekler diye kulüpten talepte bulunmalarını doğru bulmuyorum. Bundan vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir kez daha taraftarlarımızı yarınki güzel maça davet ediyor ve tribünleri doldurmalarını rica ediyorum." (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Hasan Çavuşoğlu'nun açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK
2022-03-12 15:20:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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