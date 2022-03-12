Bakan Varank:"Milli Muharip Uçak Projesi Antalya’dan irtifa kazanacak"

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent ArGe 5 Binası Ofisi ve Tusaş Milli Muharip Uçak ArGe Ofisi’nin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Milli Muharip Uçak Projesi Antalya’dan irtifa kazanacak" dedi.

Akdeniz Üniversitesi’nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımlarıyla Antalya Teknokent ArGe 5 Binası Ofisi ve Tusaş Milli Muharip Uçak ArGe Ofisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanısıra TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Milletvekileri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Aydın, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, oda başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Antalya Teknokent ArGe 5 Binası Ofisi ve Tusaş Milli Muharip Uçak ArGe Ofisi’nin açılışı ile başlayan tören Antalya Teknokent ve TUSAŞ arasında gerçekleştirilen Milli Muharip Uçak ArGe ve Tasarım Merkezi Alan Tahsisi imza töreni ile devam etti.



Sektöre örnek teşkil edecek önemli birliktelik

Savunma sanayinin öncü kurumlarından TUSAŞ ile Türkiye’nin ArGe ekosistemine önemli bir yer tutan Antalya Teknokent’in sektöre örnek teşkil edecek önemli birlikteliği için biraraya gelindiğini söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, savunma sanayi, uzay ve havacılık alanında tüm dünyanın konuştuğu başarılı işlere imza atan TUSAŞ’ın yürüttüğü en önemli projelerden birinin de Türkiye için son derece kritik bir konu olan Milli Muharip Uçak Projesi olduğunu ve burada imzalanan sözleşme ile projenin ayağının Antalya’ya taşındığını söyledi.

Burada kurulacak ArGe merkeziyle Milli Muharip Uçak Projesi’nin tasarım ve yazılım çalışmalarının Antalya’da yürüteceğini vurgulayan Bakan Varank, Antalya’nın turizmi, iklimi, sosyal imkanlarıyla Türkiye’nin en güzel şehirlerinden olduğunu ve Antalya’nın tüm dünyadan yazılımcılar ve mühendisler için de önemli bir cazibe merkezi olacağını belirtti. Antalya Teknokent’in tarımdan turizme, bilişimden elektroniğe farklı alanlarda faaliyet gösteren güçlü firmalara sahip olduğunu söyleyen Bakan Varank, “Teknokentler performans endeksine göre Türkiye’nin en başarılı 8. Teknokenti. 162 firmaya ev sahipliği yapan teknokentimizde bugüne kada 800 ar ge projesi tamalandı. 200 den fazla proje de yürütülmeye devam ediyor. Antalya teknokent köklü geçmişi konumu güçlü arge ekosistemi ile TUSAŞ’a da güç katacak. Milli Muharip Uçak Projesi inşallah Antalya’dan irtifa kazanacak.” dedi.



Hedefimiz Antalya'yı teknoloji merkezi haline getirmek

Bugün çok önemli bir imza atıldığını söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Son günlerde özellkile savunma sanayinin ne kadar önemli olduğunu hep beraber gördüğümüz günlerdeyiz. Önemli olan bunların tamamının tarafımızdan yapılıyor olması, dışarıya bağımlı olmamak. Dışarıya bağımlı olmanın sonuçlarını hep beraber gördük. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sanayi Bakanımızın verdiği önem çok kıymetli. Bu merkez ile üniversitemizin de bir ivme kazanacağını düşünüyorum. Bakanımızın söylediği gibi Antalya bir turizm, tarım, sağlık merkezi ama bundan sonraki en büyük hedefimiz burayı yazılım ve teknoloji merkezi haline getirmek. Antalya bu konuda çok ideal bir şehir. Sayın Bakanımızın ve TUSAŞ’ın çok büyük destekleri var. Hem öğrencilerimiz açısından hem şehrimiz çok kıymetli. Hayırlı olacağını düşünüyorum” dedi.

Antalya’nın İstanbul’dan sonra en çok yurtdışı bağlantısı olan şehir olduğunu bu özelliğiyle sadece turizm de değil bilim insanlarının da teknoloji insanlarının geleceğini bir şehir olacağını söyleyen TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil de, “TUSAŞ olarak Antalya’yı yeni bir merkez olarak görüyoruz. Üniversitemizdeki genç mühendisleri ve öğrencilerimizi burada istihdam edeceğiz. Ayrıca yurtdışında da tecrübeli bilim insanları, mühendisleri buraya getiriyoruz. Öncelikle 80 kişi ile istihdama başlandı, bina tamamlanmasıyla 400 kişiye çıkacak. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi

İmza töreninin ardından Antalya Teknokent ArGe 5 Binası ve Tusaş Milli Muharip Uçak ArGe Ofisleri gezildi. Ofislerde çalışan öğrencilerle sohbet eden Bakan Varank, öğrencilerin projeleri hakkında bilgi alarak her zaman destek olacaklarını söyledi. Öğrenciler de hem okuyup hem de Antalya Teknokent’te sektöre hazırlanma imkanı bulmalarından dolayı mutlu olduklarını dile getirdiler.

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