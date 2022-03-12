Bakan Varank:"Milli Muharip Uçak Projesi Antalya’dan irtifa kazanacak"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Varank:"Milli Muharip Uçak Projesi Antalya’dan irtifa kazanacak"

İHA

Bakan Varank:"Milli Muharip Uçak Projesi Antalya’dan irtifa kazanacak"

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent ArGe 5 Binası Ofisi ve Tusaş Milli Muharip Uçak ArGe Ofisi’nin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Milli Muharip Uçak Projesi Antalya’dan irtifa kazanacak" dedi.
Akdeniz Üniversitesi’nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımlarıyla Antalya Teknokent ArGe 5 Binası Ofisi ve Tusaş Milli Muharip Uçak ArGe Ofisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanısıra TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Milletvekileri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Aydın, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, oda başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Antalya Teknokent ArGe 5 Binası Ofisi ve Tusaş Milli Muharip Uçak ArGe Ofisi’nin açılışı ile başlayan tören Antalya Teknokent ve TUSAŞ arasında gerçekleştirilen Milli Muharip Uçak ArGe ve Tasarım Merkezi Alan Tahsisi imza töreni ile devam etti.

Sektöre örnek teşkil edecek önemli birliktelik
Savunma sanayinin öncü kurumlarından TUSAŞ ile Türkiye’nin ArGe ekosistemine önemli bir yer tutan Antalya Teknokent’in sektöre örnek teşkil edecek önemli birlikteliği için biraraya gelindiğini söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, savunma sanayi, uzay ve havacılık alanında tüm dünyanın konuştuğu başarılı işlere imza atan TUSAŞ’ın yürüttüğü en önemli projelerden birinin de Türkiye için son derece kritik bir konu olan Milli Muharip Uçak Projesi olduğunu ve burada imzalanan sözleşme ile projenin ayağının Antalya’ya taşındığını söyledi.
Burada kurulacak ArGe merkeziyle Milli Muharip Uçak Projesi’nin tasarım ve yazılım çalışmalarının Antalya’da yürüteceğini vurgulayan Bakan Varank, Antalya’nın turizmi, iklimi, sosyal imkanlarıyla Türkiye’nin en güzel şehirlerinden olduğunu ve Antalya’nın tüm dünyadan yazılımcılar ve mühendisler için de önemli bir cazibe merkezi olacağını belirtti. Antalya Teknokent’in tarımdan turizme, bilişimden elektroniğe farklı alanlarda faaliyet gösteren güçlü firmalara sahip olduğunu söyleyen Bakan Varank, “Teknokentler performans endeksine göre Türkiye’nin en başarılı 8. Teknokenti. 162 firmaya ev sahipliği yapan teknokentimizde bugüne kada 800 ar ge projesi tamalandı. 200 den fazla proje de yürütülmeye devam ediyor. Antalya teknokent köklü geçmişi konumu güçlü arge ekosistemi ile TUSAŞ’a da güç katacak. Milli Muharip Uçak Projesi inşallah Antalya’dan irtifa kazanacak.” dedi.

Hedefimiz Antalya'yı teknoloji merkezi haline getirmek
Bugün çok önemli bir imza atıldığını söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Son günlerde özellkile savunma sanayinin ne kadar önemli olduğunu hep beraber gördüğümüz günlerdeyiz. Önemli olan bunların tamamının tarafımızdan yapılıyor olması, dışarıya bağımlı olmamak. Dışarıya bağımlı olmanın sonuçlarını hep beraber gördük. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sanayi Bakanımızın verdiği önem çok kıymetli. Bu merkez ile üniversitemizin de bir ivme kazanacağını düşünüyorum. Bakanımızın söylediği gibi Antalya bir turizm, tarım, sağlık merkezi ama bundan sonraki en büyük hedefimiz burayı yazılım ve teknoloji merkezi haline getirmek. Antalya bu konuda çok ideal bir şehir. Sayın Bakanımızın ve TUSAŞ’ın çok büyük destekleri var. Hem öğrencilerimiz açısından hem şehrimiz çok kıymetli. Hayırlı olacağını düşünüyorum” dedi.
Antalya’nın İstanbul’dan sonra en çok yurtdışı bağlantısı olan şehir olduğunu bu özelliğiyle sadece turizm de değil bilim insanlarının da teknoloji insanlarının geleceğini bir şehir olacağını söyleyen TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil de, “TUSAŞ olarak Antalya’yı yeni bir merkez olarak görüyoruz. Üniversitemizdeki genç mühendisleri ve öğrencilerimizi burada istihdam edeceğiz. Ayrıca yurtdışında da tecrübeli bilim insanları, mühendisleri buraya getiriyoruz. Öncelikle 80 kişi ile istihdama başlandı, bina tamamlanmasıyla 400 kişiye çıkacak. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi
İmza töreninin ardından Antalya Teknokent ArGe 5 Binası ve Tusaş Milli Muharip Uçak ArGe Ofisleri gezildi. Ofislerde çalışan öğrencilerle sohbet eden Bakan Varank, öğrencilerin projeleri hakkında bilgi alarak her zaman destek olacaklarını söyledi. Öğrenciler de hem okuyup hem de Antalya Teknokent’te sektöre hazırlanma imkanı bulmalarından dolayı mutlu olduklarını dile getirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Çavuşoğlu, Ermeni mevkidaşıyla görüştü/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu, Ermeni mevkidaşıyla görüştü/ Ek ...
Hasan Çavuşoğlu'ndan, tuttukları takım için VIP talebi bulunanlara eleştiri Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: "Tuttukları takım geldiği zaman, ücretsiz bir şekilde VIP tribününe girmek için kulübümüze taleplerde bulunanlar var" "Bu isim listelerini bana açıklattırmayın"
YEREL HABERLER Hasan Çavuşoğlu'ndan, tuttukları takım için VIP ...
Bakan Soylu, Antalya Diplomasi Forumu'nda
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Antalya Diplomasi Forumu'nda
Bakan Varank: Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı Antalya'da düzenlenecek (2)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı ...
Hasan Çavuşoğlu: Sahaya galibiyet için çıkacağız
YEREL HABERLER Hasan Çavuşoğlu: Sahaya galibiyet için çıkacağız
Alanya'da ormanlık alanda yangın
YEREL HABERLER Alanya'da ormanlık alanda yangın
Emine Erdoğan: Savaşlar tabiata da büyük zarar veriyor
YEREL HABERLER Emine Erdoğan: Savaşlar tabiata da büyük zarar ...
Kendisi gibi polis olan eşinin silahını kapıp havaya ateş etti, uzun uğraşlarla ikna edildi (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Kendisi gibi polis olan eşinin silahını kapıp havaya ...
Bakan Soylu’dan ADF’de ikili görüşmeler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet ve Hukukun Üstünlüğü Uluslararası Enstitüsü İcra Sekreteri Wucthe ile görüştü
YEREL HABERLER Bakan Soylu’dan ADF’de ikili görüşmeler İçişleri ...
Bakan Soylu'dan, ADF'de ikili görüşmeler Bakan Süleyman Soylu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ve Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam ile görüştü
YEREL HABERLER Bakan Soylu'dan, ADF'de ikili görüşmeler Bakan ...
Kendisi gibi polis olan eşinin silahı kapıp havaya ateş etti, uzun uğraşlarla ikna edildi
YEREL HABERLER Kendisi gibi polis olan eşinin silahı kapıp havaya ...
Açığa alınan özel harekatçı, boşanma aşamasında olduğu polis eşine parkta adeta dehşeti yaşattı Konuşma bahanesiyle çağırdığı eşinin çantasından aldığı silahla çevreye ateş etti, özel harekat ekibi alarma geçti Kadın ve çocuğu bölgeden uzaklaştırılırken, silahlı polis güçlükle ikna edildi
YEREL HABERLER Açığa alınan özel harekatçı, boşanma aşamasında ...
Emine Erdoğan:" Savaşın karanlık yüzü, insanlığın üzerine bir kez daha çöktü" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan: "Tam bu zor günlerde barış umudunu canlı tutmak ve barışa yönelik gayretimizi arttırarak el ele vermek zorundayız" "Böyle bir iklimde yumuşak gücün paha biçilmez değerinin daha da belirgin olduğu noktasında hemfikir olduğumuza inanıyorum" “Ukrayna’da hepimizi büyük bir kedere sürükleyen savaş karşısında gösterilen refleks maalesef diğer mazlum haklar için eşit gösterilmedi" "Hangi ırktan hangi inançtan olursa olsun bir çocuğun bir kadının savaşın karşısında çektiği acı yaşadığı korku hepsi eşittir. Bir göz yaşının diğerine üstünlüğü olabilir mi?" "O yüzden bugünü bir milat olarak alıp hali hazırdaki tüm savaşlar karşısında birlik olalım. Çatışmaların ne yazık ki artan sayılarla sivilleri hedef aldığı bir dünyada gözlerimizi kapatıp pembe rüyalar göreceğimiz uykular uyumamayız"
YEREL HABERLER Emine Erdoğan:" Savaşın karanlık yüzü, insanlığın ...
Bakan Çavuşoğlu: “Ermenistan ile normalleşme adımlarını Azerbaycan destekliyor” Bakan Çavuşoğlu Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'la görüştü “Bölgede barış ve istikrar hepimizin yaranına olan bir şey”
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: “Ermenistan ile normalleşme ...
Açığa alınan özel harekat polisi tartıştığı eşini silahla rehin aldı
YEREL HABERLER Açığa alınan özel harekat polisi tartıştığı eşini ...
Antalya-Konya karayolu tüm araç trafiğine açıldı Gece etkili olan kar ve tipi sabah saatlerinde etkisini yitirdi
YEREL HABERLER Antalya-Konya karayolu tüm araç trafiğine açıldı Gece ...
Motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde hayatta kaldı Motosikletin otomobile çarptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde hayatta ...
15 Yıl hapis cezası bulunan firari jandarma tarafından yakalandı
YEREL HABERLER 15 Yıl hapis cezası bulunan firari jandarma ...
Bakan Çavuşoğlu, Ermeni mevkidaşıyla görüştü
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu, Ermeni mevkidaşıyla görüştü
Bakan Varank: Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı Antalya'da düzenlenecek
YEREL HABERLER Bakan Varank: Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı ...
Kayalıklarda mahsur kalan hamile keçiye kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Kayalıklarda mahsur kalan hamile keçiye kurtarma ...
55 hekim eğitime destek için şarkı söyleyecek Hekimler, Antalya’da düzenleyecekleri konser ile 30 çocuğun 1 yıllık eğitim masrafını karşılayacak 3'ü de doktor olan kızkardeşler de çocuklar için aynı koroda buluştu
YEREL HABERLER 55 hekim eğitime destek için şarkı ...
Kosova Başbakanı Kurti:"Ukrayna'nın ulusal özgürlük mücadelesini destekliyoruz" Kosova Başbakanı Albin Kurti: “Rusya'nın Ukrayna'ya işgalini reddediyoruz ve karşısındayız" “Ukrayna’nın ulusal özgürlük mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz"
YEREL HABERLER Kosova Başbakanı Kurti:"Ukrayna'nın ulusal özgürlük ...
Köpekten kaçarken kamyon altında kalan Mahra’nın annesi: “Tek başına tek bir nefes bile alamıyor” Acılı anne ilk kez konuştu: "Makineye son seviye oksijen veriyorlar onunla ancak kalbini, iç organlarını hayatta tutmaya çalışıyorlar" "Bacağı için endişeleniyordum, canına bir şey geleceğini aklıma getirmemiştim"
YEREL HABERLER Köpekten kaçarken kamyon altında kalan Mahra’nın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.