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Bakan Soylu, Antalya Diplomasi Forumu'nda (2)

DHA

Bakan Soylu, Antalya Diplomasi Forumu'nda (2)


BAKAN SOYLU PANELDE KONUŞTU
Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Terörizmle Mücadele: Eksik olan nedir' başlıklı panele konuşmacı olarak katıldı. Panelde, Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) Dışişleri Bakanı Sylvie Baipo Temon, Ekvator Ginesi Dışişleri Bakanı Simeón Oyono Esono Angue, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif Bin Rashid Al Zayani, Uluslararası Enstitüsü (IIJ) İcra Sekreteri Thomas Wucthe birer konuşma yaptı.
Panel başlığını çok kritik olarak nitelendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022 Küresel Terörizm Endeksi Raporu'na göre son 14 yılda Kuzey Amerika'da 153, Avrupa'da 2 bin 779, Mena bölgesinde 21 bin 926 terörist saldırı olduğunu söyledi. Soylu, "40 bin, 30 bin dolardan 500-100 dolar seviyesine kadar kişi başına gelir seviyesi ortaya çıkıyor. Bu fotoğrafı bir tarafta tutalım. Amerika 2002 yılında Afganistan'ı işgal ettiğinde toplam afyon üretimi 17 bin hektar. 2018'de Afganistan'daki afyon üretimi 360 bin hektar. 2021 yılında 280 bin hektara kadar düştü. Bu fotoğrafı da bir tarafta tutalım. 2011 yılında Suriye iç savaşından itibaren toplam 13 milyon insan yerinden edildi. Bu fotoğrafı da bir tarafta tutalım" dedi.
DEAŞ NEREYE GİTTİ?
Rakka'nın DEAŞ'ın elindeyken, PYD-PKK'nın eline bir tek kurşun atılmadan nasıl geçtiğini soran Bakan Soylu, "Yani Rakka'da DEAŞ'lılar ne oldu? Bunlar bir terör örgütüydü. Nereye gittiler bunlar? Gittikleri yeri söyleyeyim. Afganistan, Doğu TürkistanÇin arasındaki bir bölgeye yeni bir istikrarsızlığı ortaya çıkartmak için sevk edildiler. Yani yeni bir süreç yönetmek için. DEAŞ nereden çıktı, bir terör örgütü. El Kaide'yi kim, niçin üretmişti? Kim niye kaldırdı sonra? DEAŞ, El-Kaide'nin bir türevidir. Düşünce, felsefi, sistematik olarak da onun bir türevidir. Bütün bu soruları sormamın bir tek sebebi var. Biz 20'nci asrın sonuna giderken Avrupa'da yepyeni bir süreç başladı. 21'inci asrın ilk 10 yılında Londra'nın merkezinde ağır silahlı polisler, insanlar metroyla seyahat etmekten korkuyor, Berlin'de bir uluslararası toplantı yapılırken kıyamet yarısı bir şey kopuyor, herkes birbirine giriyor. Avrupa'nın birçok yerinde böyle" diye konuştu.
DOĞU VE BATI ARASINDAKİ ACIMASIZ MÜCADELE
Dünyada vekalet savaşı olduğunu belirten Soylu, kendi kanaatini ise şöyle açıkladı:
"Dünya var olduğu günden bugüne kadar Doğu ve Batı arasındaki bu mücadelede acımasız bir şekilde sürüyor. Batı bütün problemlerini Doğu'ya yıkmak istiyor. 40-50 bin dolarlık kişi başına gelir seviyesinin üzerinde olan ülkeler, insanlarına problem hissettirmek istemiyor. Doğu'nun altı zengin, Batı'nın üstü zengin. Batı'nın altı fakir, Doğu'nun üstü fakir. Soğuk Savaş dönem sonrası dünyaya biçilen küreselleşmenin bir yalan olduğu ve esas itibarıyla küreselleşme üzerinden vekalet savaşlarının, iç savaşların, göçlerin, uyuşturucunun ve hatta 21'inci yüzyılın yeni problemi olan siber savaşlar, siber suçlar ve siber-gayrimeşru gelirlerin etken olduğu bir süreç içerisindeyiz."
'DÜNYADAKİ TERÖRİZMİN KAYNAĞI DEVLETLERDİR'
Türkiye'nin PKK terör örgütüyle 40 yıldır mücadele ettiğine dikkat çeken Soylu, PKK'yı temsil eden birisinin, geçen yıl haziran ayında BM'de yetkililerle bir masada oturduğunu belirterek, "Masanın bir tarafında bir terörist, diğer tarafında BM yöneticileri oturuyorlar, 'bundan sonra çocuk savaşçı kullanmayacağız' diye anlaşma imzalıyorlar. '12-14 yaşındaki çocukları kullanmayacağız' diye anlaşma imzalıyorlar. Beni bağışlayın, dünyadaki terörizmin kaynağı devletlerdir. Devletsiz bir terörizm olması mümkün değildir. Şu soruları soralım: Bir, terörist örgütler insan kaynağını nereden buluyor? İki, terör örgütleri mali kaynağı nereden buluyor, bu mali kaynağı kim veriyor? Üç, lojistik kaynağı nereden buluyorlar? Dört, terör örgütleri en önemlisi ideolojik ve siyasal pozisyonlarından kimden destek alıyorlar, nereden sağlıyorlar, nasıl gerçekleştiriyorlar? Bütün bunlarla ilgili değerlendirmeyi 'mış' gibi yaparsak bugünkü duruma geliriz. Eğer herkes üzerine sorumluluğu alarak, samimi gerçekleştirirse dünyada terörle mücadele etmek çok kolay olur. Çünkü, paranın, insanın nereden nereye transfer edildiğini kontrol etmek, devletlerarası ilişkilerin kolay işlerinden biridir" diye konuştu.
SANAL KUMARIN DÜNYADAKİ PATRONU İNGİLTERE
İnterpol'ün 15 Temmuz darbe girişimi suçlularını Türkiye'ye vermemesini eleştiren Bakan Soylu, Almanya, ABD, Hollanda, Avusturya, İngiltere'nin bunları saklaması durumunda terör örgütlerinin moral bulacağını kaydetti. Soylu, şöyle konuştu:
"Bu bir siyasi retorik değil. Eğer bu anlayışla bakılırsa terör meselesine, uyuşturucudan, göçmen kaçakçılığına, dünyanın yeni ve en önemli suçlarından biri sanal bahis ve sanal kumar, burada söylemek istiyorum. Sanal kumarın dünyadaki patronu kimdir? İngiltere. İngiltere kendi yönlendirdiği veya kendi ülkesinden yönlendirilen bu meseleyi durdurabilme kabiliyetine sahip değil midir? Durduramaz mı? Bu neye benziyor? Eğer Amerika binlerce TIR silahı PYD terör örgütüne gönderirse, eğer Almanya ve Amerika FETÖ terör örgütlerinin mensuplarını kendi ülkelerinde barındırır ve bir ülkenin rejimini ve sistemini ortadan kaldırmaya çalışırsa, herkes suçlularla ittifak etmeye başlar. Bugün dünyanın temel problemi bu."
'UKRAYNA'DAN DAHA ZOR DURUMDA KALIRDIK'
Terörün gerçek varlık sebebinin istikrarsızlaştırmak olduğunu dile getiren Süleyman Soylu, Türkiye'nin terörle mücadelesi ve savunma sanayindeki gelişmeleri anlattı. Soylu, "Eğer biz küresel aktörlere, küresel şirketlere, Türkiye olarak küresel şampiyonlar ligine tabi olsaydık, Ukrayna'dan daha zor bir durumda kalırdık, bu kadar açık ve net" dedi.
Terör örgütlerinin ortadan kaldırılmasının yanı sıra onun arkasındakileri ve destekleyenleri de ortadan kaldırmak gerektiğine işaret eden Bakan Soylu, şunları kaydetti:
"Bu küresel akılla dünyayı ne terör örgütlerinden, ne iç savaşlardan, ne vekalet savaşlarından, ne kitlesel göçler, ne uyuşturucu yaygınlığı, ne mali suçlar, sanal kumar, kripto, organizasyonlar, coin gibi paraların başka piyasalarda aklanmasından kurtarabiliriz. Beni bağışlayın, dünya bir suç bataklığı içerisinde, bunun mesulü Batılı gelişmiş ülkelerdir. Terör de bu bataklığın içerisindedir. 'Mış' gibi yapabiliriz. Yapıyor Batı zaten, Suriye'deki ölen insanlar, çocuklar, kadınlar, yaşlılara 'mış' gibi yaptı. Türkiye içerisinde tam bin yıldır bu medeniyet içerisinde yaşayanları, birbirine düşürebilmek ve bu ülkenin istikrarını ortadan kaldırabilmek için elinden geleni ortaya koydu." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2022-03-12 17:32:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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