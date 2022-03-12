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Bakan Varank: "Milli teknoloji hamlemizle birlikte yolumuzdaki taşları birer birer kaldıracağız" “Batı Akdeniz Kalkınma Ajansımız aracılığıyla yeni bir destek programı tasarladık, program kapsamında Antalya, Burdur ve Isparta illerinde yer alan imalat sanayi firmalarımızın yatırımlarına 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği vereceğiz” Bakan Vakank, KOMATEK 2022 Fuarı’nda sektör temsilcileriyle bir araya geldi

İHA

Bakan Varank: "Milli teknoloji hamlemizle birlikte yolumuzdaki taşları birer birer kaldıracağız" “Batı Akdeniz Kalkınma Ajansımız aracılığıyla yeni bir destek programı tasarladık, program kapsamında Antalya, Burdur ve Isparta illerinde yer alan imalat sanayi firmalarımızın yatırımlarına 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği vereceğiz” Bakan Vakank, KOMATEK 2022 Fuarı’nda sektör temsilcileriyle bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOMATEKİMDER 16'ncı Uluslararası İş ve İnşaat, Makina, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı'nda sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Varank, “Milli teknoloji hamlemizle birlikte yolumuzdaki taşları birer birer kaldıracağız” dedi.
Anfaş Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende Bakan Varank'ın yanı sıra AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik, İştirakte, Makina İmalatçıları Birliği (MİB) Başkanı Emre Gencer, Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) Başkanı Vekili Ahmet Bozkurt ve İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İSDER) Başkanı Serkan Karataş da hazır bulundu.
KOMATEK'in bu yıl 40'ı yabancı olmak üzere 220 firmaya ev sahipliği yaptığını söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "KOMATEK, Avrasya’nın en büyük iş makinaları fuarı olarak kayıtlara geçti. Bundan sonra bu etkinlik, Türk firmalarının yeni pazarlara açılmasını sağlayan önemli bir buluşma noktası olacak” dedi.
“Sergilenen yenilikçi ürün ve teknolojilere bakınca, bu fuar için bir ARGE pazarı dersek herhalde yanlış olmaz” diyerek konuşmasını sürdüren Bakan Varank, “Dolayısıyla ben, başta İMDER ve İSDER olmak üzere bu güzel organizasyonun hayata geçmesine katkı sunan herkesi tebrik ediyorum. Fuarın ülkemiz ve sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

"Savaşın olduğu yerde maalesef ticaretin de can damarları kesiliyor ve dünya nefes alamaz hale geliyor"
Pandemi, ekonomik sorunlar derken şimdi de savaş ile birlikte, tüm dünyanın zor süreçten geçtiğini sözlerine ekleyen Bakan Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Global ekonominin güçlü bir parçası olan ülkemiz de bu olumsuz gelişmelerden ister istemez etkileniyor. Ancak biz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uyguladığımız yapıcı ve proaktif politikalarla ülkemizi bu durumdan en az zararla çıkarmak için gayret gösteriyoruz. İşte Antalya Diplomasi Forumu’na katılan ülke temsilcilerini görüyorsunuz. Tüm dünyayı ilgilendiren sorunları çözmek amacıyla inisiyatif alan Türkiye, tam bir diplomasi merkezine dönüşerek barış masaları kuruyor. Çatışmadan değil diyalogdan ve iş birliğinden yana olduğumuzu “yurtta sulh cihanda sulh” düsturuyla tüm dünyaya gösteriyoruz. Malumunuz, uluslararası gündeme yön veren görüşmelerden biri de önceki gün yine burada, Antalya’da gerçekleşti. Bölgemizde önemli kırılmalara sebep olan Rusya Ukrayna savaşının sona ermesi için Türkiye’nin moderatörlüğünde üçlü bir toplantı yapıldı. Umuyoruz ki bu toplantı kalıcı barışa giden yolu açar. Karadeniz’de iki önemli komşumuzun diplomasi yolunu seçmesi bölgemizin siyasi ve ekonomik istikrarı için oldukça önemli. Savaşın olduğu yerde maalesef ticaretin de can damarları kesiliyor ve dünya nefes alamaz hale geliyor. Hele ki pandeminin etkisini hala iliklerimize kadar hissettiğimiz bir dönemdeyken. Ancak geçmişte tüm krizleri nasıl aşmışsak, bunu da aktif siyasetimiz ve ekonomik tecrübelerimizle aşacağız. Yaptığımız iş birlikleri ve attığımız diplomatik adımların ekonomimizde oluşturacağı olumlu etkileri çok hızlı bir şekilde göreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Dünyada ve bölgede yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye’nin ekonomik rakamları ortadır. Ülkemiz 2021’in son çeyreğinde yüzde 9,1 yıl genelinde de yüzde 11’lik bir büyüme yakaladı."

Yüksek büyüme performansı
Türkiye'nin G20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme performansını gösteren ülke olduğunun altını çizen Bakan Varank, "Bu büyümenin sanayi sektörü öncülüğünde gerçekleşmesi bizim için ayrıca gurur verici. Benzer şekilde, 2021 yılındaki istihdamda da bir önceki yıla göre 3,2 milyonluk bir artış söz konusu. Hamdolsun, bu artışla birlikte işsizlik oranı yüzde 11,4’e geriledi. Diğer taraftan bakıyoruz ihracatımız, cumhuriyet tarihinde görülmemiş başarılara imza atıyor. Geçtiğimiz yılı 225 milyar dolarla kapattık. Bu yıl da trend yükselerek devam ediyor. İnşallah enflasyondaki dalgalanmanın da son bulmasıyla birlikte Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine daha çok yaklaşacağımız bir döneme gireceğiz. Tabi bu yolda sizlerin desteği bizim için en büyük güç kaynağı. Yeni ekonomi modelimizin yapı taşları olan yatırım, üretim, istihdam ve ihracat sizlerin sayesinde gelişiyor. Sanayinin en önemli ayaklarından biri olan makine imalatı sektöründeki gelişmeler, hem bunu ortaya koyuyor hem de yüzümüzü güldürüyor" diye konuştu.

“Milli teknoloji hamlemizle birlikte yolumuzdaki taşları birer birer kaldıracağız”
17 bin 680 firma ile faaliyet gösteren makina sektörünün 153 milyar dolar hasılatı aştığını ve 23 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatan Bakan Varank, 2022 yılında makina sektörü ihracatının 27 milyar doları bulmasını öngördüklerini kaydetti. Varank, "Ancak şu öz eleştiriyi de yapmamız lazım. Yüksek ihracatın yanında, makina sektöründe 35 milyar doları bulan bir ithalat var. Bu durum bizler için ciddi bir bağımlılık oluşturuyor, ekonomimize ağır bir yük getiriyor. Ama emin olun, yeni ekonomi politikalarımız ve sizlerin girişimci ruhunuz sayesinde bunu da aşacağız. Milli teknoloji hamlemizle birlikte yolumuzdaki taşları birer birer kaldıracağız.
Bildiğiniz gibi Milli Teknoloji Hamlesi anlayışıyla ithal ettiğimiz kritik ürünlerin Türkiye’de üretilmesi için büyük bir atılım gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda makinayı, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nın öncelikli sektörlerinden biri olarak belirledik. Başlattığımız makine sektörü çağrısı kapsamında 20 projeye 2 milyar liralık destek kararı açıkladık. Bu projelerin hepsi stratejik öneme sahip ürünlerin Türkiye’de üretilmesini hedefliyor.
Servo motorlar, CNC tezgâhlar gibi ithal edilen birçok ürün artık yerli ve milli imkânlarla üretiliyor. Diğer taraftan baktığımızda 2012’den bu yana makina imalatına yönelik 5 binin üzerinde yatırım teşvik belgesi düzenledik. Sanayimizin bel kemiği olan OSB’lerimizin 6 tanesini Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak sektörümüzün hizmetine sunduk" dedi.

“ArGe, yenilik ve dijital dönüşüm odaklı desteklerin tutarı 1 buçuk milyar lirayı geçti”
Yatırımın ve üretimin merkezi olan bu bölgelerdeki parsellerin hepsi üretime geçtiğinde yaklaşık 50 bin kişiye yeni istihdamın sağlayacağını belirten Bakan Varank, bu yatırımların yanında inovasyon kültürünün de makina sektörünün gelişimi için önemli bir etken olduğunun altını çizdi. Bu noktada da işletmelerin ArGe ve yenilik faaliyetlerini destekleyecek etkili programların mevcut olduğuna işaret eden Varank sözlerini şöyle sürdürdü:
"TÜBİTAK ve KOSGEB aracılığıyla makine sektörüne sunduğumuz ArGe, yenilik ve dijital dönüşüm odaklı desteklerin tutarı 1 buçuk milyar lirayı geçti. Önümüzdeki dönemde de bu destekleri artırarak devam ettireceğiz.
Şunun altını çok net çizmek istiyorum. Siz yeter ki yatırım yapın, üretim yapın, istihdam sağlayın. Biz her daim sizin yanınızdayız. Sizlerin de bu destekleri boşa çıkarmadığınızın farkındayız. Fuar alanını gezerken bunu gördüm. Yerli ve milli teknolojilerle üretilen tüm bu makinalara baktığımızda gururlanmamak elde değil. Tüm bu adımlarla birlikte Türkiye’nin bölgesindeki en büyük makina üreticisi ve ihracatçısı olacağına biz yürekten inanıyoruz.”

“Antalya, Burdur ve Isparta illerinde yer alan imalat sanayi firmalarımızın yatırımlarına 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği vereceğiz”
Bakan Varank, bir müjdeyi de katılımcılarla paylaşarak, “Batı Akdeniz Kalkınma Ajansımız aracılığıyla yeni bir destek programı tasarladık. Program kapsamında Antalya, Burdur ve Isparta illerinde yer alan imalat sanayi firmalarımızın yatırımlarına 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği vereceğiz. Programa başvurular 10 Nisan tarihine kadar devam ediyor. Ben şahsen bölgedeki firmalarımızın bu cazip destekten azami ölçüde faydalanmasını istiyor, başvuru sürecini yakından takip etmelerini öneriyorum” dedi.
Bakan Varank ve katılımcılar, daha sonra fuar alanını gezdi; burada iş makinelerini deneme amaçlı kullanırken, yetkililerle de sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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