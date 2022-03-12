Antalya'da yağma ve tefecilik operasyonu: 11 gözaltı, 5 tutuklama

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Alacaklı oldukları şahıslara baskı ve tehdit uygulayarak tefecilik yaptığı tespit edilen 11 şüpheli Antalya ve Adana'da yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Antalya ve Adana'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda alacaklı oldukları şahıslara baskı ve tehdit uygulayarak tefecilik yaptığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte çok sayıda senet, çek, müştekilere ait bilgilerin yazılı olduğu not kâğıtları ile tabanca ve mermi ele geçirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk erilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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