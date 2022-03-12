Annesi Rus, babası Ukraynalı olan piyanist Anjelika Akbar’dan duygusal çağrı "Hepimizin kanı kırmızı renktir, hepimiz aynı havayı soluyoruz" “Artık bilinçsizlik zindanından çıkıp hepimiz olduğumuzu idrak etme zamanı geldi. Acilen var mısınız?”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Annesi Rus, babası Ukraynalı olan piyanist Anjelika Akbar’dan duygusal çağrı "Hepimizin kanı kırmızı renktir, hepimiz aynı havayı soluyoruz" “Artık bilinçsizlik zindanından çıkıp hepimiz olduğumuzu idrak etme zamanı geldi. Acilen var mısınız?”

İHA

Ünlü piyanist ve besteci Anjelika Akbar, Antalya'da düzenlenen diplomasi formunda verdiği konser öncesinde, "Babam Ukrayna, annem Rusya, ben ise Kazakistan doğumluyum. Hepimizin kanı kırmızı renktir. Hepimiz aynı havayı soluyoruz. Artık bilinçsizlik zindanından çıkıp hepimiz olduğumuzu idrak etme zamanı geldi. Acilen var mısınız?" dedi.

Annesi Rus, babası Ukraynalı olan piyanist Anjelika Akbar’dan duygusal çağrı "Hepimizin kanı kırmızı renktir, hepimiz aynı havayı soluyoruz" “Artık bilinçsizlik zindanından çıkıp hepimiz olduğumuzu idrak etme zamanı geldi. Acilen var mısınız?”

Ünlü piyanist ve besteci Anjelika Akbar, Antalya’da düzenlenen diplomasi formunda verdiği konser öncesinde, “Babam Ukrayna, annem Rusya, ben ise Kazakistan doğumluyum. Hepimizin kanı kırmızı renktir. Hepimiz aynı havayı soluyoruz. Artık bilinçsizlik zindanından çıkıp hepimiz olduğumuzu idrak etme zamanı geldi. Acilen var mısınız?” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde Belek Turizm Merkezi’ndeki NEST Kongre Merkezi’nde bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) devam ediyor. Forum kapsamında Bakan Çavuşoğlu bir resepsiyon vererek yerli ve yabancı katılımcılar ile bir araya geldi. ADF’nin tarihi salonundan yürüyen Çavuşoğlu’na konukların ilgisi fazla oldu. Sık sık önü kesilen Çavuşoğlu, davetliler ile fotoğraf çektirerek sohbette bulundu. Daha sonra ise Ünlü piyanist ve besteci Anjelika Akbar ADF salonunda katılımcılara konser verdi.

“Artık bilinçsiz zindanından çıkıp hepimiz olduğumuzu idrak etme zamanı geldi”
Konser öncesinde kısa bir açıklama yapan Akbar, “Aranızda olmaktan mutluluk duyuyorum. Sosyal medyada birkaç gün önce yazdığım birkaç cümleyi tekrarlamak istiyorum. Babam Ukrayna, annem Rusya ben ise Kazakistan doğumluyum. Hepimiz güneş sisteminde bulunan dünya gezegeni doğumluyuz. Hepimizin kanı kırmızı renktir. Hepimiz aynı havayı soluyoruz. Artık bilinçsizlik zindanından çıkıp hepimiz olduğumuzu idrak etme zamanı geldi. Acilen var mısınız?” dedi.
Akbar’ın sözleri salonda büyük alkış aldı. Bakan Çavuşoğlu ise konser sonrasında Akbar'a çiçek taktim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da yağma ve tefecilik operasyonu: 11 gözaltı, 5 tutuklama
YEREL HABERLER Antalya'da yağma ve tefecilik operasyonu: 11 gözaltı, ...
Bakan Varank: "Milli teknoloji hamlemizle birlikte yolumuzdaki taşları birer birer kaldıracağız" “Batı Akdeniz Kalkınma Ajansımız aracılığıyla yeni bir destek programı tasarladık, program kapsamında Antalya, Burdur ve Isparta illerinde yer alan imalat sanayi firmalarımızın yatırımlarına 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği vereceğiz” Bakan Vakank, KOMATEK 2022 Fuarı’nda sektör temsilcileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Bakan Varank: "Milli teknoloji hamlemizle birlikte ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Lavrov, tüm dünyanın önünde KKTC’den bahsediyorsa bir şey değişiyordur”
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Lavrov, tüm dünyanın ...
Antalyaspor'dan, Başakşehir maçına erteleme talebi
YEREL HABERLER Antalyaspor'dan, Başakşehir maçına erteleme talebi
Bakan Varank: Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı Antalya'da düzenlenecek (3)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı ...
Antalyaspor, İstanbul'a gidemeyince TFF'den maçın ertelenmesini talep etti
YEREL HABERLER Antalyaspor, İstanbul'a gidemeyince TFF'den maçın ...
Bakan Soylu: "Türkiye olarak küresel şampiyonlar ligine tabi olsaydık Ukrayna'dan daha zor durumda kalırdık" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Eğer biz küresel aktörlere, küresel şirketlere, Türkiye olarak küresel şampiyonlar ligine tabi olsaydık, Ukrayna’dan daha zor bir durumda kalırdık, bu kadar açık ve net" "30 bin, 40 bin, 50 bin dolarlık kişi başına gelir seviyesinin üzerinde olan ülkeler insanlarına problem hissettirmek istemiyor. Doğunun altı zengin, batının üstü zengin. Batının altı fakir, doğunun üstü fakir" "Çünkü 40, 50, 60 bin dolarlık seviyedeki ülkelerdeki yöneticiler diğer ülkelerdeki insanları 500 dolar ve altında bırakmak için kendilerine ait bir çaba üretiyorlar" "Bu küresel akılla dünyayı ne terör örgütlerinden kurtarabiliriz, ne iç savaşlardan kurtarabiliriz ne vekalet savaşlardan, ne kitlesel göçlerden ne uyuşturucu yaygınlığından kurtarabiliriz" "Avrupa diye bir şey var mı kimse aldanmasın Avrupa diye bir şey yoktur. Avrupa Amerika’nın vagonudur Ne derse onu yapmak zorundadır"
YEREL HABERLER Bakan Soylu: "Türkiye olarak küresel şampiyonlar ...
Bakan Soylu, Antalya Diplomasi Forumu'nda (2)
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Antalya Diplomasi Forumu'nda (2)
Yangın bölgesi üzerinde yamaç paraşütü Alanya'da çıkan orman angını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Yangın bölgesi üzerinde yamaç paraşütü Alanya'da ...
Muttaqi: Afganistan hükümeti ile iş birliği yapmak mülteci akınını durduracaktır
YEREL HABERLER Muttaqi: Afganistan hükümeti ile iş birliği yapmak ...
Bakan Varank:"Milli Muharip Uçak Projesi Antalya’dan irtifa kazanacak"
YEREL HABERLER Bakan Varank:"Milli Muharip Uçak Projesi Antalya’dan ...
Bakan Çavuşoğlu, Ermeni mevkidaşıyla görüştü/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu, Ermeni mevkidaşıyla görüştü/ Ek ...
Hasan Çavuşoğlu'ndan, tuttukları takım için VIP talebi bulunanlara eleştiri Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: "Tuttukları takım geldiği zaman, ücretsiz bir şekilde VIP tribününe girmek için kulübümüze taleplerde bulunanlar var" "Bu isim listelerini bana açıklattırmayın"
YEREL HABERLER Hasan Çavuşoğlu'ndan, tuttukları takım için VIP ...
Bakan Soylu, Antalya Diplomasi Forumu'nda
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Antalya Diplomasi Forumu'nda
Bakan Varank: Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı Antalya'da düzenlenecek (2)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı ...
Hasan Çavuşoğlu: Sahaya galibiyet için çıkacağız
YEREL HABERLER Hasan Çavuşoğlu: Sahaya galibiyet için çıkacağız
Alanya'da ormanlık alanda yangın
YEREL HABERLER Alanya'da ormanlık alanda yangın
Emine Erdoğan: Savaşlar tabiata da büyük zarar veriyor
YEREL HABERLER Emine Erdoğan: Savaşlar tabiata da büyük zarar ...
Kendisi gibi polis olan eşinin silahını kapıp havaya ateş etti, uzun uğraşlarla ikna edildi (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Kendisi gibi polis olan eşinin silahını kapıp havaya ...
Bakan Soylu’dan ADF’de ikili görüşmeler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet ve Hukukun Üstünlüğü Uluslararası Enstitüsü İcra Sekreteri Wucthe ile görüştü
YEREL HABERLER Bakan Soylu’dan ADF’de ikili görüşmeler İçişleri ...
Bakan Soylu'dan, ADF'de ikili görüşmeler Bakan Süleyman Soylu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ve Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam ile görüştü
YEREL HABERLER Bakan Soylu'dan, ADF'de ikili görüşmeler Bakan ...
Kendisi gibi polis olan eşinin silahı kapıp havaya ateş etti, uzun uğraşlarla ikna edildi
YEREL HABERLER Kendisi gibi polis olan eşinin silahı kapıp havaya ...
Açığa alınan özel harekatçı, boşanma aşamasında olduğu polis eşine parkta adeta dehşeti yaşattı Konuşma bahanesiyle çağırdığı eşinin çantasından aldığı silahla çevreye ateş etti, özel harekat ekibi alarma geçti Kadın ve çocuğu bölgeden uzaklaştırılırken, silahlı polis güçlükle ikna edildi
YEREL HABERLER Açığa alınan özel harekatçı, boşanma aşamasında ...
Emine Erdoğan:" Savaşın karanlık yüzü, insanlığın üzerine bir kez daha çöktü" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan: "Tam bu zor günlerde barış umudunu canlı tutmak ve barışa yönelik gayretimizi arttırarak el ele vermek zorundayız" "Böyle bir iklimde yumuşak gücün paha biçilmez değerinin daha da belirgin olduğu noktasında hemfikir olduğumuza inanıyorum" “Ukrayna’da hepimizi büyük bir kedere sürükleyen savaş karşısında gösterilen refleks maalesef diğer mazlum haklar için eşit gösterilmedi" "Hangi ırktan hangi inançtan olursa olsun bir çocuğun bir kadının savaşın karşısında çektiği acı yaşadığı korku hepsi eşittir. Bir göz yaşının diğerine üstünlüğü olabilir mi?" "O yüzden bugünü bir milat olarak alıp hali hazırdaki tüm savaşlar karşısında birlik olalım. Çatışmaların ne yazık ki artan sayılarla sivilleri hedef aldığı bir dünyada gözlerimizi kapatıp pembe rüyalar göreceğimiz uykular uyumamayız"
YEREL HABERLER Emine Erdoğan:" Savaşın karanlık yüzü, insanlığın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.