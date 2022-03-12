Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yücel BULUT / GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) Fenerbahçe, yarın oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı için geldiği Alanya'da sarı-lacivertli taraftarlar tarafından karşılandı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, Alanya'ya geldi. Sarı-lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Gazipaşa Alanya Havalimanı'na ulaştı. Takımı havalimanında taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'a takdim etti. Futbolcularla fotoğraf çektiren taraftarlar, forma imzalattılar.

Fenerbahçe kafilesi daha sonrasında otobüsle Alanya'da konaklayacakları otele hareket etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Futbolcuların çıkışı

Taraftarın futbolcularla fotoğraf çektirmesi

İsmail Kartal ile futbolculara çiçek verilmesiDHA-Spor Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT

2022-03-12 19:47:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.