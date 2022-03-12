Yücel BULUT / GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) Fenerbahçe, yarın oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı için geldiği Alanya'da sarı-lacivertli taraftarlar tarafından karşılandı.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, Alanya'ya geldi. Sarı-lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Gazipaşa Alanya Havalimanı'na ulaştı. Takımı havalimanında taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'a takdim etti. Futbolcularla fotoğraf çektiren taraftarlar, forma imzalattılar.
Fenerbahçe kafilesi daha sonrasında otobüsle Alanya'da konaklayacakları otele hareket etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Futbolcuların çıkışı
Taraftarın futbolcularla fotoğraf çektirmesi
İsmail Kartal ile futbolculara çiçek verilmesiDHA-Spor Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT
2022-03-12 19:47:49
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