KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Kepez Kitap Fuarı’ndan ilham aldım”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 4. Kepez Kitap Fuarı’nı gezdi. Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği kitap fuarına katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Bugün burada olmaktan, Kepez Kitap Fuarı’nda bulunmaktan ilham aldım.” dedi.

Kepez Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği Kepez Kitap Fuarı, devam ediyor. Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde 413 Mart tarihlerinde kapılarını kitapseverlere açan Kepez Kitap Fuarını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ziyaret etti. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 4. Kepez Kitap Fuarını Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün ev sahipliğinde gezdi. Fuar alanında bulunan yayınevlerinin stantlarına uğradı, kitapları inceledi, imza günü düzenleyen yazarlarla da sohbet etti. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, kitap almak için oradan oraya koşuşturan çocuk ve gençlerle de konuştu.



Fuardaki yoğunluk umut verici

4. Kepez Kitap Fuarı'na katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Buradaki geniş katılımı ilgiyi ve çok zengin yayınları gördükten sonra bir kez daha Türkiye Cumhuriyetimizle, Antalya’mızla, insanlarımızla gençlerimizle, okurlarımızla, yazarlarımızla gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Böyle bir yazım zenginliği her ülkeye nasip olmaz. Antalya’mızda, Kepez’imizde böyle bir fuarın düzenlenmiş olması, fuarın 9. gününde hala bir kalabalık, halan böyle bir ilgi ve merak gerçekten geleceğimiz açısından umut verici. Sayın belediye başkanımızı, bu fuarı düzenleyenleri katılanları, yazarlarımızı, gençlerimizi, bu işin başarısına imza koyanları yürekten kutlamak istiyorum. “dedi.



Burası ata toprağımız

Önemli olanın maneviyatıyla geleneğiyle, tarihimizle, geçmişimizle, kültürümüzle bu ülkeye sahip çıkmak, olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Kıbrıs Türk halkının ana vatanıdır. Bizlerin de ata toprağı burasıdır. Buradan zamanında Kıbrıs’a gidip yerleşmiş, Kıbrıs’taki mücadelemizde de her zaman Türkiye’nin kendi başarıyla, Türkiye’nin kendi gelişmeleriyle olayları yakından izlemiş ve ona göre gençlerimizi eğitmek yetiştirmek elbette kendi yerel kültürümüz. Ama aynı zamanda Türkiye’nin başarıları, Türkiye’nin gerek siyaseti, gerek kültürü, gerek yazım ve haliyle bugün bu bilimsel çağımızda da bu çağdaşlığı yakalamak adına bütün bu yayınlar bizim gençlerimize, bizim öğrencilerimize de kaynak oluşturmaktadır. Dolayısıyla gerek Antalya Diplomasi Forumun da olduğu gibi, diplomasi alanında başarıları, her türlü dünyanın içinde bulunduğu koşullarda, daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti için, daha fazla çağdaşlık adına bilimsel temelde yapılan bütün çalışmaları, takdir ettiğimi belirtmek istiyorum.“ ifadelerini kullandı.

“Bugün burada olmaktan, Kepez Kitap Fuarında bulunmaktan ilham aldım.” diyerek sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Tatar, “ Çünkü bu kadar geniş haznede edebiyat, kültür, bilimsel çalışmalara kadar binlerce yayının Türk gençliğine armağan edildiğini görüyorum. Sürekli bu kaynak akışının Türkiye Cumhuriyetinin geleceği bakımından, haliyle Kuzey Kıbrıs Cumhuriyetinin geleceği bakımından milletimizin büyük bir zenginliği ve gücü olarak değerlendiriyorum. Belediye başkanımız bir kez daha kutluyorum. Bu başarıda emeği geçenleri yürekten kutluyorum.” dedi.

Kıbrıs mücadelesi yıllarına da değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs’ta biz mücadele verirken, İngiliz sömürgesi zamanında Türk gençliğinin eğitimi için Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden çok değerli öğretmenlerin Kıbrıs’a görev için gittiklerini biliyoruz. Çok değerli öğretmenler Kıbrıs’ın çeşitli bölgelerindeki okullarda, o zor yıllarda Kıbrıs Türk gençliğini eğitmiş ve vatanına milletine bağlı bir gençlik yetiştirmiş. Ve o gençliğin sayesinde Kıbrıs’taki mücadelemiz başarıyla sürdürülmüştür ve bugünleri gördük. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çeşitli üniversitelerle, eğitim alanındaki başarılarla okur yazar ama aynı zamanda bilimsel, şuandaki internet çağında bütün bu yayınları da takip etme imkanına sahip. Zengin kaynağı oluşturan yayın evlerine, fikirlerini yazıma döken yazarlarımıza yürekten teşekkürler. “ diye konuştu.



Kıbrıs'ta kitap sevgisiyle alakalı güzelliklere hazırlanıyoruz

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de, Kepez Kitap Fuarına değer katan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti. Tütüncü, “Varlığınız bizim için çok kıymetliydi. Bu fuarı ziyaret etmeniz çok kıymetliydi, ayaklarınıza sağlık. Sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Bundan sonrada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında da kitap, kütüphanelerle ilgi çok önemli projeleri de Akdeniz Belediyeler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla gerçekleştireceğiz. Kıbrıs’ta okuma ve kitap sevgisiyle alakalı çok önemli güzelliklere hazırlanıyoruz. En büyük desteğimizde sizin bize gösterdiğiniz teveccüh ve ilgi… Kıbrıs’a, KKTC gençlerimizin öğrenmelerine yönelik kardeş belediyemiz KKTC Beyarmudu ile inşallah güzel bir kütüphane projesine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleriyle başlıyoruz. Önümüzdeki günlerde sizi bilgiyle buluştuğumuz, gençlerle çok daha farklı bir ortamda ziyaret edeceğiz.” dedi.

