KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Kepez Kitap Fuarı’ndan ilham aldım”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Kepez Kitap Fuarı’ndan ilham aldım”

İHA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Kepez Kitap Fuarı’ndan ilham aldım”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 4. Kepez Kitap Fuarı’nı gezdi. Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği kitap fuarına katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Bugün burada olmaktan, Kepez Kitap Fuarı’nda bulunmaktan ilham aldım.” dedi.
Kepez Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği Kepez Kitap Fuarı, devam ediyor. Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde 413 Mart tarihlerinde kapılarını kitapseverlere açan Kepez Kitap Fuarını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ziyaret etti. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 4. Kepez Kitap Fuarını Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün ev sahipliğinde gezdi. Fuar alanında bulunan yayınevlerinin stantlarına uğradı, kitapları inceledi, imza günü düzenleyen yazarlarla da sohbet etti. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, kitap almak için oradan oraya koşuşturan çocuk ve gençlerle de konuştu.

Fuardaki yoğunluk umut verici
4. Kepez Kitap Fuarı'na katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Buradaki geniş katılımı ilgiyi ve çok zengin yayınları gördükten sonra bir kez daha Türkiye Cumhuriyetimizle, Antalya’mızla, insanlarımızla gençlerimizle, okurlarımızla, yazarlarımızla gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Böyle bir yazım zenginliği her ülkeye nasip olmaz. Antalya’mızda, Kepez’imizde böyle bir fuarın düzenlenmiş olması, fuarın 9. gününde hala bir kalabalık, halan böyle bir ilgi ve merak gerçekten geleceğimiz açısından umut verici. Sayın belediye başkanımızı, bu fuarı düzenleyenleri katılanları, yazarlarımızı, gençlerimizi, bu işin başarısına imza koyanları yürekten kutlamak istiyorum. “dedi.

Burası ata toprağımız
Önemli olanın maneviyatıyla geleneğiyle, tarihimizle, geçmişimizle, kültürümüzle bu ülkeye sahip çıkmak, olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Kıbrıs Türk halkının ana vatanıdır. Bizlerin de ata toprağı burasıdır. Buradan zamanında Kıbrıs’a gidip yerleşmiş, Kıbrıs’taki mücadelemizde de her zaman Türkiye’nin kendi başarıyla, Türkiye’nin kendi gelişmeleriyle olayları yakından izlemiş ve ona göre gençlerimizi eğitmek yetiştirmek elbette kendi yerel kültürümüz. Ama aynı zamanda Türkiye’nin başarıları, Türkiye’nin gerek siyaseti, gerek kültürü, gerek yazım ve haliyle bugün bu bilimsel çağımızda da bu çağdaşlığı yakalamak adına bütün bu yayınlar bizim gençlerimize, bizim öğrencilerimize de kaynak oluşturmaktadır. Dolayısıyla gerek Antalya Diplomasi Forumun da olduğu gibi, diplomasi alanında başarıları, her türlü dünyanın içinde bulunduğu koşullarda, daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti için, daha fazla çağdaşlık adına bilimsel temelde yapılan bütün çalışmaları, takdir ettiğimi belirtmek istiyorum.“ ifadelerini kullandı.
“Bugün burada olmaktan, Kepez Kitap Fuarında bulunmaktan ilham aldım.” diyerek sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Tatar, “ Çünkü bu kadar geniş haznede edebiyat, kültür, bilimsel çalışmalara kadar binlerce yayının Türk gençliğine armağan edildiğini görüyorum. Sürekli bu kaynak akışının Türkiye Cumhuriyetinin geleceği bakımından, haliyle Kuzey Kıbrıs Cumhuriyetinin geleceği bakımından milletimizin büyük bir zenginliği ve gücü olarak değerlendiriyorum. Belediye başkanımız bir kez daha kutluyorum. Bu başarıda emeği geçenleri yürekten kutluyorum.” dedi.
Kıbrıs mücadelesi yıllarına da değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs’ta biz mücadele verirken, İngiliz sömürgesi zamanında Türk gençliğinin eğitimi için Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden çok değerli öğretmenlerin Kıbrıs’a görev için gittiklerini biliyoruz. Çok değerli öğretmenler Kıbrıs’ın çeşitli bölgelerindeki okullarda, o zor yıllarda Kıbrıs Türk gençliğini eğitmiş ve vatanına milletine bağlı bir gençlik yetiştirmiş. Ve o gençliğin sayesinde Kıbrıs’taki mücadelemiz başarıyla sürdürülmüştür ve bugünleri gördük. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çeşitli üniversitelerle, eğitim alanındaki başarılarla okur yazar ama aynı zamanda bilimsel, şuandaki internet çağında bütün bu yayınları da takip etme imkanına sahip. Zengin kaynağı oluşturan yayın evlerine, fikirlerini yazıma döken yazarlarımıza yürekten teşekkürler. “ diye konuştu.

Kıbrıs'ta kitap sevgisiyle alakalı güzelliklere hazırlanıyoruz
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de, Kepez Kitap Fuarına değer katan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti. Tütüncü, “Varlığınız bizim için çok kıymetliydi. Bu fuarı ziyaret etmeniz çok kıymetliydi, ayaklarınıza sağlık. Sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Bundan sonrada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında da kitap, kütüphanelerle ilgi çok önemli projeleri de Akdeniz Belediyeler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla gerçekleştireceğiz. Kıbrıs’ta okuma ve kitap sevgisiyle alakalı çok önemli güzelliklere hazırlanıyoruz. En büyük desteğimizde sizin bize gösterdiğiniz teveccüh ve ilgi… Kıbrıs’a, KKTC gençlerimizin öğrenmelerine yönelik kardeş belediyemiz KKTC Beyarmudu ile inşallah güzel bir kütüphane projesine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleriyle başlıyoruz. Önümüzdeki günlerde sizi bilgiyle buluştuğumuz, gençlerle çok daha farklı bir ortamda ziyaret edeceğiz.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fenerbahçe, Alanya'ya geldi
YEREL HABERLER Fenerbahçe, Alanya'ya geldi
Annesi Rus, babası Ukraynalı olan piyanist Anjelika Akbar’dan duygusal çağrı "Hepimizin kanı kırmızı renktir, hepimiz aynı havayı soluyoruz" “Artık bilinçsizlik zindanından çıkıp hepimiz olduğumuzu idrak etme zamanı geldi. Acilen var mısınız?”
YEREL HABERLER Annesi Rus, babası Ukraynalı olan piyanist Anjelika ...
Antalya'da yağma ve tefecilik operasyonu: 11 gözaltı, 5 tutuklama
YEREL HABERLER Antalya'da yağma ve tefecilik operasyonu: 11 gözaltı, ...
Bakan Varank: "Milli teknoloji hamlemizle birlikte yolumuzdaki taşları birer birer kaldıracağız" “Batı Akdeniz Kalkınma Ajansımız aracılığıyla yeni bir destek programı tasarladık, program kapsamında Antalya, Burdur ve Isparta illerinde yer alan imalat sanayi firmalarımızın yatırımlarına 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği vereceğiz” Bakan Vakank, KOMATEK 2022 Fuarı’nda sektör temsilcileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Bakan Varank: "Milli teknoloji hamlemizle birlikte ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Lavrov, tüm dünyanın önünde KKTC’den bahsediyorsa bir şey değişiyordur”
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Lavrov, tüm dünyanın ...
Antalyaspor'dan, Başakşehir maçına erteleme talebi
YEREL HABERLER Antalyaspor'dan, Başakşehir maçına erteleme talebi
Bakan Varank: Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı Antalya'da düzenlenecek (3)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı ...
Antalyaspor, İstanbul'a gidemeyince TFF'den maçın ertelenmesini talep etti
YEREL HABERLER Antalyaspor, İstanbul'a gidemeyince TFF'den maçın ...
Bakan Soylu: "Türkiye olarak küresel şampiyonlar ligine tabi olsaydık Ukrayna'dan daha zor durumda kalırdık" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Eğer biz küresel aktörlere, küresel şirketlere, Türkiye olarak küresel şampiyonlar ligine tabi olsaydık, Ukrayna’dan daha zor bir durumda kalırdık, bu kadar açık ve net" "30 bin, 40 bin, 50 bin dolarlık kişi başına gelir seviyesinin üzerinde olan ülkeler insanlarına problem hissettirmek istemiyor. Doğunun altı zengin, batının üstü zengin. Batının altı fakir, doğunun üstü fakir" "Çünkü 40, 50, 60 bin dolarlık seviyedeki ülkelerdeki yöneticiler diğer ülkelerdeki insanları 500 dolar ve altında bırakmak için kendilerine ait bir çaba üretiyorlar" "Bu küresel akılla dünyayı ne terör örgütlerinden kurtarabiliriz, ne iç savaşlardan kurtarabiliriz ne vekalet savaşlardan, ne kitlesel göçlerden ne uyuşturucu yaygınlığından kurtarabiliriz" "Avrupa diye bir şey var mı kimse aldanmasın Avrupa diye bir şey yoktur. Avrupa Amerika’nın vagonudur Ne derse onu yapmak zorundadır"
YEREL HABERLER Bakan Soylu: "Türkiye olarak küresel şampiyonlar ...
Bakan Soylu, Antalya Diplomasi Forumu'nda (2)
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Antalya Diplomasi Forumu'nda (2)
Yangın bölgesi üzerinde yamaç paraşütü Alanya'da çıkan orman angını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Yangın bölgesi üzerinde yamaç paraşütü Alanya'da ...
Muttaqi: Afganistan hükümeti ile iş birliği yapmak mülteci akınını durduracaktır
YEREL HABERLER Muttaqi: Afganistan hükümeti ile iş birliği yapmak ...
Bakan Varank:"Milli Muharip Uçak Projesi Antalya’dan irtifa kazanacak"
YEREL HABERLER Bakan Varank:"Milli Muharip Uçak Projesi Antalya’dan ...
Bakan Çavuşoğlu, Ermeni mevkidaşıyla görüştü/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu, Ermeni mevkidaşıyla görüştü/ Ek ...
Hasan Çavuşoğlu'ndan, tuttukları takım için VIP talebi bulunanlara eleştiri Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: "Tuttukları takım geldiği zaman, ücretsiz bir şekilde VIP tribününe girmek için kulübümüze taleplerde bulunanlar var" "Bu isim listelerini bana açıklattırmayın"
YEREL HABERLER Hasan Çavuşoğlu'ndan, tuttukları takım için VIP ...
Bakan Soylu, Antalya Diplomasi Forumu'nda
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Antalya Diplomasi Forumu'nda
Bakan Varank: Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı Antalya'da düzenlenecek (2)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı ...
Hasan Çavuşoğlu: Sahaya galibiyet için çıkacağız
YEREL HABERLER Hasan Çavuşoğlu: Sahaya galibiyet için çıkacağız
Alanya'da ormanlık alanda yangın
YEREL HABERLER Alanya'da ormanlık alanda yangın
Emine Erdoğan: Savaşlar tabiata da büyük zarar veriyor
YEREL HABERLER Emine Erdoğan: Savaşlar tabiata da büyük zarar ...
Kendisi gibi polis olan eşinin silahını kapıp havaya ateş etti, uzun uğraşlarla ikna edildi (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Kendisi gibi polis olan eşinin silahını kapıp havaya ...
Bakan Soylu’dan ADF’de ikili görüşmeler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet ve Hukukun Üstünlüğü Uluslararası Enstitüsü İcra Sekreteri Wucthe ile görüştü
YEREL HABERLER Bakan Soylu’dan ADF’de ikili görüşmeler İçişleri ...
Bakan Soylu'dan, ADF'de ikili görüşmeler Bakan Süleyman Soylu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ve Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam ile görüştü
YEREL HABERLER Bakan Soylu'dan, ADF'de ikili görüşmeler Bakan ...
Kendisi gibi polis olan eşinin silahı kapıp havaya ateş etti, uzun uğraşlarla ikna edildi
YEREL HABERLER Kendisi gibi polis olan eşinin silahı kapıp havaya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.