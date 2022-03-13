Aman bebeğe, 50 günlükken kalp ameliyatı ve karaciğer nakli



Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)-DOĞUŞTAN karaciğer yetmezliği ile kalp rahatsızlığı olan Kırgızistanlı 65 günlük Aman Mamytov, Antalya'da sağlığına kavuştu. 50 günlükken aynı ameliyatta önce kalbine müdahale edilen bebeğe, ardından ablasından alınan karaciğer dokusu nakledildi. Böylece Aman bebek, eş zamanlı hem karaciğer nakli hem de kalp ameliyatı yapılan 'dünyadaki en küçük hasta' oldu.

Kırgızistan'ın Bişkek kentinde öğretmen Ayzada Raimova (41) ve bir firmada danışmanlık yapan Baktibek Mamytov'un (51) ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Aman Mamytov'un bir süre sonra sağlığı bozuldu. Bişkek'te yaptığı tetkikler sonucu karaciğer yetmezliği ve kalp hastası olduğu belirlenen Aman bebek, nakil için ailesiyle birlikte Antalya'ya geldi.

MedicalPark Antalya Hastaneler Kompleksi Organ Nakli Merkezi'ne getirilen bebeğe karaciğer nakli yapılabilmesi için öncelikle kalbindeki delik ve pulmoner hipertansiyonunun (akciğer hipertansiyonu) düzeltilmesi gerektiğini belirleyen doktorlar, durumu aileye anlattı. Ameliyata alınan Aman bebeğin önce kalbindeki sorun giderildi, ardından ablası Altınay Mamytova'dan (19) alınan 150 gramlık karaciğer dokusu nakledildi. Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Aman bebek, eş zamanlı hem karaciğer nakli hem de kalp ameliyatı yapılan 'dünyadaki en küçük hasta' oldu.

'BİZE GELDİĞİNDE ŞUUR BULANIKLIĞI VARDI'

Aman bebeğin karaciğer nakli ameliyatını yapan Organ Nakli Merkezi Karaciğer Nakli Sorumlusu Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, 20 gün önce kendilerine getirilen Aman bebekte doğuştan karaciğer yetmezliği ve kalbinde ciddi problemler saptadıklarını belirtti. Prof. Dr. Aliosmanoğlu, "Bize geldiğinde bebeğimiz, şimdi gördüğünüz gibi hareketli değildi. Hastalığının getirdiği sıkıntılarla şuur bulanıklığı mevcuttu" dedi. Bebeğin karaciğer nakli ameliyatının riskli olduğunu aileye anlattıklarını belirten Prof. Dr. Aliosmanoğlu, "Henüz 45 günlüktü ve karaciğer yetmezliğiyle birlikte kalbinde problem olması, naklini ciddi olarak riske sokacak bir tabloydu. Bu problemleri aileyle paylaştık, aile de konuyu araştırdığı için genel olarak bilgileri vardı. Aileyle ortak bir karar aldık. Eş zamanlı olarak hem kalbine müdahale hem de karaciğer nakli yaptık. Biz ameliyata aldığımızda bebeğimiz 50 günlük olmuştu" diye konuştu.

'ARTIK BEBEĞİ TABURCU EDECEĞİZ'

Aman bebeğin, hem karaciğer nakli hem de eş zamanlı kalbine müdahale edilen dünyadaki en küçük hasta olduğunu anlatan Prof. Dr. Aliosmanoğlu, "Bebeğin kalbinde delik ve çok ciddi pulmoner hipertansiyon vardı. Çocuk kalp damar cerrahisi hekimlerimiz ameliyatta önce bebeğin göğüs boşluğunu açarak, pulmoner basıncını düşürdü. Bu işlemden sonra biz de bebeğin ablasından karaciğer naklini gerçekleştirdik" dedi. Şu an Aman bebeğin sağlığının son derece iyi olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Aliosmanoğlu, "Artık Aman bebeği taburcu edeceğiz" dedi. Prof. Dr. Aliosmanoğlu, karaciğerinden 150 gramlık dokuyla kardeşinin hayata tutunmasını sağlayan ablanın da sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

KARDEŞİNİ KUCAĞINDAN İNDİRMİYOR

Bişkek'te Japon dili ve edebiyatı okuyan üniversite öğrencisi Altınay Mamytova ise kardeşinin hastalığını öğrendikten sonra çok endişelendiklerini ve üzüldüklerini belirtti ve hiç düşünmeden verici olduğunu söyledi. Altınay, "Verici olmak için hiç endişelenmedim, hiç düşünmedim. Sadece karaciğerimin kardeşime nakil yapılması için uyumlu olmasına dua ettim" dedi. Hastane odasında sağlığına kavuşan kardeşini kucağından indirmeyen abla, çok mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

'ÇOK BAŞARILI BİR AMELİYAT YAPTILAR'

Şu anda 65 günlük olan Aman bebeğin annesi Ayzada Raimova ise yaşadıklarını gözyaşları ile anlattı. Bebeğin hastalığını öğrendiğinde çok korktuğunu söyleyen anne, "Şimdi her şey geçmişte kaldı. Sadece geleceğe bakacağız. Çok umutluyuz. Artık Aman bebeğin sağlığını düşüneceğiz" dedi. Baba Baktibek Mamytov da Antalya'ya tam zamanında geldiklerini belirterek, "İbrahim hoca ve ekibine çok teşekkür ederiz. Çok başarılı bir ameliyat yaptılar. Çocuğumuz çok küçük olmasına rağmen başarılı bir ameliyat yaptılar" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Selma KUNAR

2022-03-13 10:33:12



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