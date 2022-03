Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin: “2023’de 2 milyona yakın bir istihdam etkisi oluşturacağımızı düşünüyoruz” “Bize katılan satıcılarımız cirolarını yüzde 90 arttırdı” “Biz inanıyoruz ki diplomasi ile ticaret el ele giden konulardır” “Geçen sene biz 2 milyar dolara yakın bir yabancı sermaye getirdik”

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, “Türkiye’nin her ilinden 250 bin satıcının ürünlerini dijital ortamda satabilmeleri için bir platform sunuyoruz. Bize katılan satıcılarımızın cirolarının yüzde 90 arttığını, aynı şekilde hepsinde yüzde 90 istihdam oranının arttığını görüyoruz. 2023’de 2 milyona yakın bir istihdam etkisi oluşturacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde Belek Turizm Merkezi’ndeki NEST Kongre Merkezi’nde bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) bugün sonra eriyor. Türkiye’nin önde gelen eticaret şirketi Trendyol da ADF’ye sponsor olarak salondaki yerini aldı. Vatandaşların Trendyol standına ilgi gösterdiği görüldü.



“Biz inanıyoruz ki diplomasi ile ticaret el ele giden konulardır”

Forum kapsamında açıklamalarda bulunan Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, “Diplomasi formunu çok başarılı bulduk. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarını burada buluşturmak ve Ermenistan Dışişleri Bakanı ile yapılan temaslar son derece başarılı oldu. Gündemin bu şekilde yoğun olduğu bir zamanda bu kadar yüksek düzeyde katılım ile bu formun düzenlenmesi Türkiye adına çok iyi oldu. Bizim için de büyük bir fırsat oldu. Bizler için de 2022 ve bundan sonraki uluslararası büyümeleri çok hızlandıracağımız seneler olacak. Böyle bir diplomasi formunda bölgesel ülkeler ile yapacağımız temaslar çok önemliydi. 2 gündür çok sıkı temaslarımız var. D8, Türk Teşkilatı ve Avrupa Odalar Birliği ile çok verimli toplantılar gerçekleştirdik. Yapacağımız yatırımları istişare etme şansımız oldu. Biz inanıyoruz ki diplomasi ile ticaret el ele giden konulardır. Türkiye’nin lider eticaret şirketi olarak bu temasları kurmamız gerekiyor. Bu forum bizim için de bir fırsat oldu. Çok verimli oldu. Bizim de sponsor olmamızın önemli olduğunu düşünüyorum” sözlerine yer verdi.



“Bundan sonra da aynı yatırımı eihracat için de yapacağız”

Müşterilerden memnun kalmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Çetin, “Müşteri memnuniyetini hep yukarıda tutan bir kurumuz. Türkiye’nin 81 ilinde dağıtım ağımız bulunuyor. Nadir kurumlardan birisiyiz. Böyle yatırıma ihtiyacımız var. Eticarette en önemli konulardan birisi de lojistik alt yapısıdır. Müşteriler verdikleri siparişleri aynı gün ya da ertesi gün kapılarında görmek istiyorlar. Bizim de görevimiz Türkiye’yi birbiri ile bağlantıya geçirmektir. Hakkari’den de bir ürün siparişi verseniz ertesi gün İstanbul’a gelmesi lazım. Lojistik ağını yatırımlar yaparak büyütüyoruz. Geçen yıl lojistik ağına 150 milyon dolar TL yatırım yaptık. Bundan sonra da aynı yatırımı eihracat için de yapacağız. Bunun önümüzdeki haftalar içerisinde açıklayacağız” dedi.



“Geçen sene biz 2 milyar dolara yakın bir yabancı sermaye getirdik”

Pandeminin tüm dünyada kötü etkilerinin olduğunun altını çizen Çetin, “Ama bunun yanında eticaret ve dijitalleşmeyi de hızlandırdı. Biz bu dönemde şirketimize yönelik olarak yatırımları daha da hızlandırdık. İnsanlar evden çıkamayınca bu talep oluştu. Bunu da karşılayacak sektör bizlerdik. Alt yapı yatırımı için ne gerekiyorsa yaptık. Karşılığını büyüme olarak yaptık. Geçen sene biz 2 milyar dolara yakın bir yabancı sermaye getirdik. Bu parayı da olduğu gibi Türk bankalarına getirdik. Yatırımlarımızda kullanıyoruz. Verimli bir süreç geçirdik. Döviz girişlerimizi TL'ye çevirdik. Yatırımlarımızı ülkemizde yapıyoruz. Türkiye’de bulunan köklerimizi güçlendirerek yurt dışında büyümemizi devam ettireceğiz” açıklamasını yaptı.



“2023’de 2 milyona yakın bir istihdam etkisi oluşturacağımızı düşünüyoruz”

Bin 500’e yakın yazılım mühendisi çalıştırdıklarını belirten Çetin, “Genç arkadaşlarımız bize katılıyorlar. Hem merkezde hem Anadolu’da 35 bine yakın bir istihdamımız var. Biz kendi satıcılarımıza yaptığımız etkisini ölçüyoruz. Türkiye’nin her ilinden 250 bin satıcının ürünlerini dijital ortamda satabilmeleri için bir platform sunuyoruz. Bize katılan satıcılarımızın cirolarının yüzde 90 arttığını, aynı şekilde hepsinde yüzde 90 istihdam oranının arttığını görüyoruz. 2023’de 2 milyona yakın bir istihdam etkisi oluşturacağımızı düşünüyoruz” sözlerine yer verdi.



“Türkiye’nin önemli bir üretim gücü var”

Yurtdışındaki büyüme planlarını anlatan Çetin, "Berlin ofisimizi açtık. Avrupa bizim için önemli bir bölge. 350 milyon insanın olduğu büyük bir pazar var. Türkiye’nin önemli bir üretim gücü var. Tüm bölgeler için güçlü. Bizim ne yapmamız lazım. Buradaki üretim gücümüzü tüm bu bölgedeki müşteriler ile birleştirmemiz gerekiyor. Dünyada ticaret artık ayrıştırılıyor. Ticaret artık eskisi gibi kargolar ve gelip gitmeler ile de olmuyor. Müşteriler telefonlarından verdikleri siparişleri en kısa zamanda evlerinde istiyorlar. Diplomasi Formunda gümrük birlikleri ve kolaylaştırıcı gibi ne gibi mevzuatlar yapılabilir bunları konuştuk. Buralarda ne kadar yol kat edebilirsek bu Türkiye’nin üretim gücünü ihracat gücünü bu bölgelere ulaştırabiliriz. Avrupa’da birçok yerde ofisimizi açacağız” diye konuştu.



“Ticaret artık eticarete doğru kayıyor”

Çetin konuşmasını şöyle tamamladı: “Ortadoğu’ya bir an önce gelerek yatırım yapmamızı işitiyorlar. İnşallah bu planlarımızı gerçekleştireceğiz. Bizim büyümemiz Türkiye’nin büyümesi anlamına gelecek. Türkiye’de ihracata yönelik büyük bir yatırımımız olacak. Ticaret artık eticarete doğru kayıyor. Biz teknolojimize, insan gücümüze ve markamıza güveniyoruz. En yakın zamanda yeni bir kampanya yapacağız. Bu konuda sürekli programlarımız var. KDV indirimi başladığı zaman biz de satıcılarımıza KDV indirimi yansıtan satıcılarımıza bizler de indirim sağladık. Kendi ürünleri daha da ucun platformumuzda sunabilmesi için ciddi fırsat verdik. Enflasyon ile mücadelede önemli bir rol alıyoruz.”

