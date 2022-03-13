ANTGİAD Başkanı Sert: “Beceri odaklı eğitime öncelik vermeliyiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ANTGİAD Başkanı Sert: “Beceri odaklı eğitime öncelik vermeliyiz”

İHA

ANTGİAD Başkanı Sert: “Beceri odaklı eğitime öncelik vermeliyiz”

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Olağan Genişletilmiş Üye Toplantısı konuğu Antalya OSB Başkanı Ali Bahar oldu. ANTGİAD Üyeleri’nin ve Konsyiad Başkanı İlhami Kaplan ’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Ali Bahar "Antalya bizim için şehirden öte ülkedir" konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ANTGİAD Başkanı Osman Sert, “Daron Acemoğlu’nun Ulusların Düşüşü adlı kitabında ahlak medeniyetin temelidir. Ahlaksızlığı kurumsallaştıran toplumlar, tarih sahnesinden silinir diyor. Bizlerde ekonomik konjonktürü değerlendirirken, ahlak kavramının iş dünyasında da önemli bir yeri olduğunu göz ardı etmemeliyiz. Başarıya ulaşan ve milli gelirini düzenli olarak arttıran ülkelere bakıldığı zaman, adil rekabet ortamının sağlandığı, özgür düşüncenin esas alındığı ve beceriye dayalı eğitimin ön plana çıktığını görüyoruz. Hukukun üstünlüğü endeksine göre 139 ülke arasında 117. sırada olmamız, gelecek süreçte rekabet ortamında bizlere olumsuz sonuçlar doğurabilir” dedi.

“Eleştirel düşünceyi ön plana çıkarmaya çalışan bir eğitim benimsenmeli”
Özgür düşünce olmadan eleştirel düşünce gelişmez, eleştirel düşünce olmadan hayal kurma kabiliyeti gelişmez diyen Sert, “Hayal kabiliyeti gelişmeden de ülkemizin refah seviyesini yükseltecek inovasyon gelişmez. Peki biz ülke olarak neredeyiz diye değerlendirdiğimiz zaman, gelecek nesillerin ve ülkemizi emanet edeceğimiz gençlerin hangi noktada olduğunu görebilmemiz adına referans olabilecek Pisa testlerinde aldığımız sonuçlar 2015 verilerine göre, 2018 yılında daha iyi olsa da OECD ülkeleri ortalamasının maalesef gerisindeyiz. 2021 yılı verileri de Aralık 2022 tarihinde açıklanacak ve biz 15 yaşındaki gençlerimizin fen, matematik ve okuduğunu anlama kategorilerinde dünyadaki yerimizi göreceğiz. İnovasyon ve oluşturuculuğun önemli bir göstergesi olan oluşturuculuk ve eleştirel düşünce endeksine göre OECD ülkeleri ortalaması yüzde 12, teknolojik atılımlarıyla 1980 yılında, kişi başına düşen milli gelir bazında daha iyi durumda olduğumuz Güney Kore yüzde 28 ve Türkiye’de bu oran yüzde 2,2 olarak göze çarpmaktadır. Ülkemiz yapması gereken en önemli yatırım, eleştirel ve oluşturucu düşünceyi ön plana çıkarmaya çalışan bir eğitim sistemini benimsemesidir” diye konuştu.

“Milli gelirde maalesef dünya ortalamasından negatif ayrıştık”
Büyüme oranlarından bahseden Sert,”Bir diğer önemli husus ise, geçtiğimiz günlerde açıklanan büyüme oranlarımızdı. Her ne kadar OECD ülkeleri ve G20 ülkelerin arasında, yüzde 11’lik bir büyüme gerçekleştirmiş olsak da kişi başına düşen milli gelirde maalesef dünya ortalamasından negatif ayrıştık ve 2017 yılından beri ortalamanın altında kalıyoruz. 2021 yılında kişi başına düşen milli gelirimiz, 9 bin 539 dolar ve 85672 TL olarak açıklandı ve burada ortalama kur baz alındı. Bu rakam 8,98 TL olarak göze çarpıyor. 11 Mart dolar kurunu baz alarak yıllık ortalamamız 14,75 TL olsa bile IMF ve Dünya Bankası tahminlerine göre yüzde 3,3’lük bir büyüme ile 2022 yılında kişi başına düşen milli gelirde, 6 bin dolar seviyelerinin üzerine çıkamayacağımız anlamına geliyor ve bu da dünya ortalamasından yaklaşık yüzde 40’lık negatif bir ayrışmaya sebebiyet verecek gibi görünüyor. Bu durum ise yine cari açık sarmalından kurtulmamıza önünü tıkayacak gibi duruyor” şeklinde konuştu.

“Beceri odaklı eğitime öncelik vermeliyiz”
Kitap okuma oranlarından bahseden Sert,”Türkiye olarak, Türkiye Eğilimleri 2021 Raporu’nda da belirtildiği gibi yüzde 59,1’lik kitap okumama oranını hızlı bir şekilde düşürmeli, daha çok okuyan, eleştiren ve oluşturucu bir nesil yetiştirmeliyiz. Günü kurtarma politikaları sadece karşılaşacağımız sonuçların süresini uzatır, acil olarak uzun vadeli ve stratejik planlamaları yapmalı ve yapısal reformlara, adil rekabete, özgür düşünceye ve beceri odaklı eğitime öncelik vermeliyiz. Rakiplerimiz en iyi oyuncularıyla sahada yer alırken biz, bize en yakın kişileri belirleyerek sahada mücadele edemeyiz” ifadelerini kullandı.

“İş insanlarımızın yanındayız”
Antalya OSB Başkan Ali Bahar, “Sivil toplum kuruluşları, şehirlerin gelişiminde çok önemli yere sahiptir. Sizler zamanınızın ve enerjinizin önemli bir kısmını, Antalya’mızın gelişip güçlenmesi için sarf ediyorsunuz, bu çok değerli bir şey. Hele gençlerden oluşan bir sivil toplum kuruluşu, bir SİAD, o şehir için çok büyük bir şanstır. ANTGİAD kurulduğu günden bu yana hayata geçirdiği projeler, iş dünyasının ve sosyal hayatın gelişimine sağladığı destek ve ortaya koyduğu vizyon ile Antalya için büyük bir şans olduğunu çok önceleri ortaya koymuştu. Osman Sert Başkanımın, bayrağı daha da yukarılara taşımak için, büyük bir özveri ile çalıştığına bizzat şahidim. Gençler benim en değerlim, en kıymetlimdir. Antalya OSB olarak imkânlarımız ölçüsünde sizlerin, genç girişimcilerimizin, iş insanlarımızın yanındayız. Birlikte, çok daha güzel işlere imza atacağımıza, Antalya’mız için daha fazla katma değer oluşturacağımıza tüm kalbimle inanıyorum” açıklamalarında bulundu.
Dernek üyelerinin sorularının cevaplandırılmasının ardından Başkan Sert, OSB Başkanı Ali Bahar’a Antalya’ya ve ülkeye yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek hediye takdim etti. Toplantı hep birlikte çekilen aile fotoğrafı ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin: “2023’de 2 milyona yakın bir istihdam etkisi oluşturacağımızı düşünüyoruz” “Bize katılan satıcılarımız cirolarını yüzde 90 arttırdı” “Biz inanıyoruz ki diplomasi ile ticaret el ele giden konulardır” “Geçen sene biz 2 milyar dolara yakın bir yabancı sermaye getirdik”
YEREL HABERLER Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin: “2023’de 2 ...
Aman bebeğe, 50 günlükken kalp ameliyatı ve karaciğer nakli
YEREL HABERLER Aman bebeğe, 50 günlükken kalp ameliyatı ve karaciğer ...
Yörükler ve Efeler buluştu
YEREL HABERLER Yörükler ve Efeler buluştu
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Kepez Kitap Fuarı’ndan ilham aldım”
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Kepez Kitap Fuarı’ndan ...
Fenerbahçe, Alanya'ya geldi
YEREL HABERLER Fenerbahçe, Alanya'ya geldi
Annesi Rus, babası Ukraynalı olan piyanist Anjelika Akbar’dan duygusal çağrı "Hepimizin kanı kırmızı renktir, hepimiz aynı havayı soluyoruz" “Artık bilinçsizlik zindanından çıkıp hepimiz olduğumuzu idrak etme zamanı geldi. Acilen var mısınız?”
YEREL HABERLER Annesi Rus, babası Ukraynalı olan piyanist Anjelika ...
Antalya'da yağma ve tefecilik operasyonu: 11 gözaltı, 5 tutuklama
YEREL HABERLER Antalya'da yağma ve tefecilik operasyonu: 11 gözaltı, ...
Bakan Varank: "Milli teknoloji hamlemizle birlikte yolumuzdaki taşları birer birer kaldıracağız" “Batı Akdeniz Kalkınma Ajansımız aracılığıyla yeni bir destek programı tasarladık, program kapsamında Antalya, Burdur ve Isparta illerinde yer alan imalat sanayi firmalarımızın yatırımlarına 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği vereceğiz” Bakan Vakank, KOMATEK 2022 Fuarı’nda sektör temsilcileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Bakan Varank: "Milli teknoloji hamlemizle birlikte ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Lavrov, tüm dünyanın önünde KKTC’den bahsediyorsa bir şey değişiyordur”
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Lavrov, tüm dünyanın ...
Antalyaspor'dan, Başakşehir maçına erteleme talebi
YEREL HABERLER Antalyaspor'dan, Başakşehir maçına erteleme talebi
Bakan Varank: Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı Antalya'da düzenlenecek (3)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı ...
Antalyaspor, İstanbul'a gidemeyince TFF'den maçın ertelenmesini talep etti
YEREL HABERLER Antalyaspor, İstanbul'a gidemeyince TFF'den maçın ...
Bakan Soylu: "Türkiye olarak küresel şampiyonlar ligine tabi olsaydık Ukrayna'dan daha zor durumda kalırdık" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Eğer biz küresel aktörlere, küresel şirketlere, Türkiye olarak küresel şampiyonlar ligine tabi olsaydık, Ukrayna’dan daha zor bir durumda kalırdık, bu kadar açık ve net" "30 bin, 40 bin, 50 bin dolarlık kişi başına gelir seviyesinin üzerinde olan ülkeler insanlarına problem hissettirmek istemiyor. Doğunun altı zengin, batının üstü zengin. Batının altı fakir, doğunun üstü fakir" "Çünkü 40, 50, 60 bin dolarlık seviyedeki ülkelerdeki yöneticiler diğer ülkelerdeki insanları 500 dolar ve altında bırakmak için kendilerine ait bir çaba üretiyorlar" "Bu küresel akılla dünyayı ne terör örgütlerinden kurtarabiliriz, ne iç savaşlardan kurtarabiliriz ne vekalet savaşlardan, ne kitlesel göçlerden ne uyuşturucu yaygınlığından kurtarabiliriz" "Avrupa diye bir şey var mı kimse aldanmasın Avrupa diye bir şey yoktur. Avrupa Amerika’nın vagonudur Ne derse onu yapmak zorundadır"
YEREL HABERLER Bakan Soylu: "Türkiye olarak küresel şampiyonlar ...
Bakan Soylu, Antalya Diplomasi Forumu'nda (2)
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Antalya Diplomasi Forumu'nda (2)
Yangın bölgesi üzerinde yamaç paraşütü Alanya'da çıkan orman angını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Yangın bölgesi üzerinde yamaç paraşütü Alanya'da ...
Muttaqi: Afganistan hükümeti ile iş birliği yapmak mülteci akınını durduracaktır
YEREL HABERLER Muttaqi: Afganistan hükümeti ile iş birliği yapmak ...
Bakan Varank:"Milli Muharip Uçak Projesi Antalya’dan irtifa kazanacak"
YEREL HABERLER Bakan Varank:"Milli Muharip Uçak Projesi Antalya’dan ...
Bakan Çavuşoğlu, Ermeni mevkidaşıyla görüştü/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu, Ermeni mevkidaşıyla görüştü/ Ek ...
Hasan Çavuşoğlu'ndan, tuttukları takım için VIP talebi bulunanlara eleştiri Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: "Tuttukları takım geldiği zaman, ücretsiz bir şekilde VIP tribününe girmek için kulübümüze taleplerde bulunanlar var" "Bu isim listelerini bana açıklattırmayın"
YEREL HABERLER Hasan Çavuşoğlu'ndan, tuttukları takım için VIP ...
Bakan Soylu, Antalya Diplomasi Forumu'nda
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Antalya Diplomasi Forumu'nda
Bakan Varank: Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı Antalya'da düzenlenecek (2)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı ...
Hasan Çavuşoğlu: Sahaya galibiyet için çıkacağız
YEREL HABERLER Hasan Çavuşoğlu: Sahaya galibiyet için çıkacağız
Alanya'da ormanlık alanda yangın
YEREL HABERLER Alanya'da ormanlık alanda yangın
Emine Erdoğan: Savaşlar tabiata da büyük zarar veriyor
YEREL HABERLER Emine Erdoğan: Savaşlar tabiata da büyük zarar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.