Antalya Diploması Forumu’na katılan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye artık organizasyonlarda talep eden değil, talep edilen ülke. Türkiye’ye bu işi vermeyenler düşünsün. Vermek isterlerse kapımız açık her organizasyon için. Türkiye artık spor organizasyonlarında markadır. Kimse bunu gölgeleyemez. Bizim kapımız tüm spor oyunlarına açık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde Belek Turizm Merkezi’ndeki NEST Kongre Merkezi’nde bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’nun son gününde düzenlenen ‘Spor’ başlıklı foruma Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve milli voleybolcu Eda Erdem katıldı. Forum başlamadan önce salona gelen Çavuşoğlu ve Kasapoğlu, kurulan mini voleybol sahasında Üstündağ ve milli voleybolcu Eda Erdem ile kısa süreli voleybol maçı yaptı. Protokolün maçı katılımcılar tarafından beğeni topladı.



"Gururumuz oldular"

Bakan Çavuşoğlu, dün akşam sanatın, kültürün, sinemanın, dizilerin ülkenin yumuşak gücünü nasıl geliştirdiğini anlatmaya çalıştıklarını kaydetti. Sporun da müzik kadar, sinema kadar, diziler kadar, Türkiye'nin yumuşak önemli bir gücü olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Herkesin çok sevdiği bir spor dalı var. Türk takım ve sporcuları başarılı oldukça uluslararası alanda gittiğimiz her yerde konuşuluyor, sorular soruyorlar. Başarının sırrını soruyorlar. Filenin sultanları ile voleybolumuz son yıllarda ön plana çıktı. Filenin sultanları son yıllarda voleybolu Türkiye’de ve tüm dünyada Türk milli takımlarının ne kadar başarılı olduğunu gösterdi. Türk kadının gücünü ve ne yapabileceğini gösterdi. Bizim her zaman gururumuz oluyorlar. Bu iş kolay olmuyor” diye konuştu.

Çavuşoğlu, ortaokulda voleybol takım kaptanı olduğunu dile getirerek, “Lisede voleybol takım kaptanıydım. Bu boyla nasıl voleybol oynuyorsunuz diye sorarsanız, o zaman bu kadar fileler yüksek değildi. Ben de Eda gibi voleybol oynarken tek ayakla smaç vurmaya çalışıyorum. Golfte baya iddialıyım. Bir gün oynayacağız, Eda kaptanı teşvik ediyorum. Hocaları başlamış. Büyük dedelerimin yaylada golfe benzer spor yaptığı rivayeti var” dedi. Çavuşoğlu’nun bu sözleri salonda kahkahalara neden oldu.

Olimpiyatları almak için çok çaba sarfettiklerini anlatan Çavuşoğlu, “Buralardaki oylamalar adaletli olmuyor. Başka dönen şeyler de var. O zaman da, şimdi de alt yapı bakımından hangi kriterleri koyarsanız koyun İstanbul olimpiyatlara, dünyanın en önemli organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya hazır. Çok çaba sarfediyoruz. Böyle bir karar verilirse gece gündüz çalışmaya hazırız” ifadelerine yer verdi.



"Türkiye talep eden değil, talep edilen ülke durumuna geldi"

Bakan Kasapoğlu, ise forumun uluslararası arenada Türkiye’nin marka değeri açısından anlamlı bir yer teşkil ettiğinin altını çizdi. Bu forumların olmazsa olmazının gençlerle bir araya gelmek, sporu ve spor diplomasisini konuşmanın kendileri için ayrı bir heyecan olduğunu belirten Kasapoğlu, “Sporu ve turizmi birbirinden ayrı görmüyorum. Ülkemizin geldiği noktayla son 20 yıldaki tesisleşme, her branşa hitap eden donanımlı en gelişmiş ülkelerin meydan okuyacak alt yapımız var. Mükemmel bir alt yapımız var. Spor turizmindeki atılımlarımızla bunu farklı bir noktaya taşıyoruz. Spor turizminin başkenti olarak görüyoruz Antalya’yı. Gönüllülük spor turizminde de çok ciddi bir güç. Spor turizmine yönelik ülkemizin bu anlamdaki organizasyona ev sahiplikleri yaptık. Geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen 164 organizasyona Türkiye ev sahipliği yaptı. Türkiye talep eden değil, talep edilen ülke haline geldi. Sıcak insan kaynağımızla alt yapımızla daha yukarılara taşıyacağız” diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, tüm gençleri İznik’teki Dünya Göçebe Oyunları’na davet etti.



"Türkiye'ye bu işi vermeyenler düşünsün"

60’tan fazla federasyonun olduğunu ifade eden Kasapoğlu, “Ciddi bütçelerde destek veriyoruz. Ülkemizin halk dansları noktasında her yörenin zenginlikleri var. Federasyonun ciddi bir açılımla farklı boyuta taşıması lazım. Biz bakanlık olarak katılımcı gençlik ruhuyla hareket ediyoruz. Bu yılı katılımcılık olarak ilan ettik. Biz gençlerle birlikte yapmak istiyoruz. Olimpiyatları ülke olarak en güzel şekilde organize edecek ülkeyiz. Türkiye artık organizasyonlarda talep eden değil, talep edilen ülke. Türkiye’ye bu işi vermeyenler düşünsün. Vermek isterlerse kapımız açık her organizasyon. Türkiye artık spor organizasyonlarında markadır. Kimse bunu gölgeleyemez. Bizim kapımız tüm spor oyunlarına açık" değerlendirmesini yaptı.



"Sporun birleştirici gücü var"

Milli voleybolcu Eda Erdem, ciddi bir göreve sahip olduklarını, gençlere örnek, Türkiye’yi de tanıtmak zorunda olduklarını kaydetti. Görevimi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığının altını çizen Erdem, “Sporun kişisel gelişime katkı sağladığını, hayata hazırlamaya çalıştığını anlatıyoruz. Takım sporunu yapıyoruz. Takım sporlarında yanındaki arkadaşını tanımanız, fedakarlık yapmanız gerekiyor. Bu sporu yaptığım için çok mutluyum. Konu milli forma olunca inanılmaz bir destek görüyoruz. Spor çok kuvvetli bir bölüm, tüm dünyayı birleştiriyor. Milli forma için birlik oluyorsunuz, biz bunu sporda başarıyoruz, umarım diğer alanlarda da başarabiliriz. Buna voleybolcular olarak katkı sağladığımız için mutlu ve gururluyuz“ diye konuştu.



"14 numara kaderim dedim ve o zamandan bu yana 14 numara giyiyorum"

Erdem, voleybola çok geç başladığını hatırlatarak, “13.5 yaşında başladım. O dönem Beşiktaş alt yapısındayım. Olan rakamlar belliydi, ben de 14 giymek istediğimi söyledim. Böyle başladı serüven. Bir dönem 12 giymek istedim, ama takımda ablalarım vardı, 12 numarayı onlara verdim. Ama bir hocam vardı, boşta olan 14 numara vardı, bana o numarayı giyebileceğimi söyledi. Ben de bu 14 numara kaderim dedim ve o zamandan bu yana 14 numara giyiyorum” dedi.

Hedeflerini sıralayan Erdem, “Tekrardan bir Fenerbahçe ile kulüpler şampiyonluğu yaşamak istiyorum. Milli takımla Paris 2024 Olimpiyatları'nda yer almak istiyorum. Dünya Şampiyonası'nda bir madalya kazanmak istiyorum. Eğer inşallah Paris’e gidebilirsen inancım çok yüksek, bende hala aktif şekilde oynuyor olursam kıl payı kaçırdığımız madalyayı almak istiyorum” dedi.



"36 tane fabrikada 012 yaş arası Fabrika Voleybol projemiz var"

Üstündağ ise, Türkiye’nin büyük bir devlet ve ülke olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade ederek, "Voleybolun başarısı bir ekip işidir. Bir çocuğun iyi okuması mı gerekir, iyi spor yapması mı gerekir. Artık bu ikilem kalktı ortadan. Biz voleybolu Türkiye’nin her ilçesine götürdük. 36 tane fabrikada 012 yaş arası Fabrika Voleybol projemiz var, ‘Ya benim çocuğum tıp okuyacak, voleybolu nasıl oynayacak’ şeklindeki sorular ortadan kalktı” açıklamalarını yaptı.

