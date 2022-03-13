Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'da camide mahsur kalanlar için otobüsler bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'da camide mahsur kalanlar için otobüsler bekliyor

DHA

Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'da camide mahsur kalanlar için otobüsler bekliyor


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki bir camide mahsur kalan Türk vatandaşlarını tahliye etmek için otobüslerin beklediğini belirterek, "Fakat şehir içinde çatışmalar devam ettiği için otobüsler giremiyor. bugün bu konuda bir mesafe katetmeyi düşünüyoruz" dedi.
Antalya Demokrasi Forumu'nun kapanış oturumunda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'da bir camide bazı Türk vatandaşlarının mahsur kalması ve dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Savaş başlamadan önce hatta Rusya'nın tanıma kararından önce, 12 Şubat'ta vatandaşlarımızı özellikle Ukrayna'nın doğusundan ayrılmaları konusunda bizzat arayarak ve telefonda mesaj atarak uyarmıştık. 5 bin civarında dönen vatandaşlarımız oldu. Ayrılan vatandaşlarımız oldu. Savaşın başladığı günden bu yana 14 bin 480 vatandaşımızı tahliye ettik. Bunlardan 4 binden fazlası sınıra geldi kendi imkanlarıyla, sınırdan geçişlerini sağladık. Bizden habersiz sınırı geçenler de oldu. Bu bizim desteğimizle ve bizzat bizim tahliye ettiğimiz rakamları oluşturuyor. Dün akşam da yine 489 vatandaşımızı çatışmaların da olduğu bazı bölgelerden Herson, Harkiv dahil buralardan da vatandaşlarımızı tahliye ettik. Yine bakanlığımızda Kovid salgını başladıktan sonra koordinasyon ve destek merkezi kurduk. Konsolosluk Genel Müdürlüğü ve tüm bakanlıklardan da arkadaşlarımızdan da ekipleri oluşturduk. Pandemide 165'e yakın ülkeden 100 bin vatandaşımızı tahliye etmiştik" dedi.  
'CAMİNİN İMAMI, BOMBALAMAYI DOĞRULAMADI'
Yaklaşık 14 bin 500 vatandaşının getirildiğini, ama çatışma bölgelerinde kalanlar olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şunları söyledi: 
"Bunlardan biri de Mariupol. Mariupol'de de özellikle de Lavrov ve Kuleba'yla da yaptığımız üçlü görüşmede de burada insani bir koridorun açılmasını özellikle gündemde tuttuk. Çünkü burada sadece bizim vatandaşlarımız değil,; farklı ülkelerin vatandaşları da var. Burada artık bir sokak çatışmasına döndüğü için savaş, sokakta çatışmalar devam ettiği için vatandaşları çıkarmak çok riskli oluyor. O yüzden bir insani ateşkesin ve koridorun açılması gerekiyor. Bu konuyu sürekli her iki tarafla da görüşüyoruz. Maalesef ne tarafa doğru açılacağına dair koridorların anlaşabilmiş değiller. Burada başka bir problem daha var,; şehrin altyapısı tamamen gitmiş. Cep telefonları çalışmıyor, bazı uydu telefonları var. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile bir görüşme gerçekleştirdik. Uydu telefonuyla bile görüşmek çok zor. Evet, oradaki camide bizim vatandaşlarımız var. Biz onlarla aracı telefon hatları kesildikten sonra yine sahadaki kontaklarımızla, uluslararası kuruluşların telsiz, uydu telefonlarıyla da teması sağlıyoruz. Dün caminin bombalandığına dair bir haber çıktı, daha sonra caminin imamı bunu doğrulamadı. Çok uzak olmayan ama çok da yakın olmayan bir bombanın düştüğünü söyledi ya da füzenin. Fakat camide şu anda herhangi bir hasar yok. Rusya özellikle burada bize kaç vatandaşımızın olduğunu da sormuştu. O bilgileri de biz Ruslarla paylaştık. Biz tabi ki bir taraftan Ukrayna'nın sınır ve toprak bütünlüğünü çok güçlü bir şekilde destekliyoruz ama diğer taraftan insani amaçlı her iki tarafla da çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz."  
'LAVROV'DAN VATANDAŞLARIMIZIN TAHLİYESİ İÇİN DESTEK İSTEDİM'
Dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı görüşmede özellikle o günkü toplantı için teşekkür ettikten sonra, Kuleba'yı da aradığını anlatan Bakan Çavuşoğlu, "Lavrov'a hem teşekkür ettim, hem de o gün görüştüğümüz gibi Mariupol'da vatandaşlarımızın tahliyesi için destek istedim. Çünkü çatışmalar devam ediyor. Biz birkaç gündür oraya otobüslerimizi gönderiyoruz. Fakat şehir içinde çatışmalar devam ettiği için otobüsler giremiyor. Dün akşam üstü de baya çaba sarfetti arkadaşlarımız, biz de katıldık, mümkün olmadı. Bugün vatandaşlarımızı oradan tahliye etmek için gerekli çalışmalarımızı devam ettirdik. Dünden beri otobüslerimiz zaten orada bekliyor. Tabi burada sıkıntı cep telefonu kullanılamadığı ve çatışmalar devam ettiği için, biz orada beklesek bile vatandaşlarımızı nasıl getireceğiz. Ama bugün bu konuda bir mesafe katetmeyi düşünüyoruz. Bu tahliyeyi de yaptıktan sonra tek tük farklı şehirlerde kalmayı düşünenler de vardır herhalde. Vatandaşlarımızın tahmin ediyorum yüzde 90'dan fazlasını tahliye etmiş olacağız. Bazen bu rakamlar değişiyor, bazen dönmek istemeyenler sonra dönmek istediğini söylüyor. Ama bizim görevimiz de sağ salim vatandaşlarımızı ülkemize getirmek. Vatandaşlarımızın tahmin ediyorum ki; yüzde 99'dan fazlasını tahliye etmiş olacağız" ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-03-13 14:33:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya’da kar manzarası eşliğinde deniz ve güneş keyfi Soğuk havaya aldırış etmeyip denize girdiler, bol bol güneşlendiler
YEREL HABERLER Antalya’da kar manzarası eşliğinde deniz ve güneş ...
Alanya Belediyesi’ne çevre hizmetlerinde ödül
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi’ne çevre hizmetlerinde ödül
Bakanlar Çavuşoğlu ve Kasapoğlu, ADF'de gençlerle buluştu (EK FOTOĞRAF)
YEREL HABERLER Bakanlar Çavuşoğlu ve Kasapoğlu, ADF'de gençlerle ...
Bakanlar Çavuşoğlu ve Kasapoğlu, ADF'de gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Bakanlar Çavuşoğlu ve Kasapoğlu, ADF'de gençlerle ...
Bakan Kasapoğlu: “Türkiye artık organizasyonlarda talep eden değil, talep edilen ülke" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Türkiye’ye bu işi vermeyenler düşünsün. Vermek isterlerse kapımız açık her organizasyon için, Türkiye artık spor organizasyonlarında markadır" “Geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen 164 organizasyona Türkiye ev sahipliği yaptı" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Alt yapı bakımından hangi kriterleri koyarsanız koyun İstanbul olimpiyatlara, dünyanın en önemli organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya hazır"
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: “Türkiye artık organizasyonlarda ...
Aksu’da hem öğrenciler hem de üreticiler kazanacak Tarım Lisesi öğrencileri mesleği uygulamalı olarak öğrenecek
YEREL HABERLER Aksu’da hem öğrenciler hem de üreticiler ...
Başpehlivan İsmail Balaban: “Altın kemeri kazanmak istiyorum” ASAT Spor Kulübü pehlivanları 2022 güreş sezona iddialı hazırlanıyor
YEREL HABERLER Başpehlivan İsmail Balaban: “Altın kemeri kazanmak ...
Taksi durağında araç içinde uyuyan şoförü gördü, telefonu çaldı Scooter’ı çocuğu için çaldığını söyledi, cezaevine gönderilmekten kurtulamadı
YEREL HABERLER Taksi durağında araç içinde uyuyan şoförü gördü, ...
Ev satın almak istedi, elinde imzaladığı boş senetle kaldı 87 bin liraya anlaştığı ev için 84 bin 400 lira elden para veren turizm çalışanı, kalan 2 bin 600 lira borç için boş senede imza attı Kalan borcu yatırıp boş senetlerden birisini alabilen adam, karşısına 114 bin TL'lik icra borcu gelince neye uğradığını şaşırdı Hiç giremediği evini 82 bin TL'ye başkasına satan adam, mahkemeye taşıdığı olayda karşı tarafın serbest bırakılmasıyla ikinci şoku yaşadığını söyledi Yaşar İnce: "Onlar üç kişiydi, ben tek. Mahkemede yalan söylediler, üç yanlış bir doğruyu götürdü"
YEREL HABERLER Ev satın almak istedi, elinde imzaladığı boş senetle ...
Ürologlardan prostat hastalarına müjde: “Prostatınız yerinde kalacak” Minimal İnvaziv Üroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cenk Yücel Bilen: “Topluma iletilecek mesajlardan bir tanesi şudur; robotta tek firma çağı bitiyor” “Erkeklere müjdeliyoruz, prostatınız yerinde kalacak inşallah” Prof. Dr. A. Barbaros Başeskioğlu: “Ne yazık ki taş hastalığı tedavisinde altı boş olan şeylerin satıldığını görüyoruz”
YEREL HABERLER Ürologlardan prostat hastalarına müjde: “Prostatınız ...
ANTGİAD Başkanı Sert: “Beceri odaklı eğitime öncelik vermeliyiz”
YEREL HABERLER ANTGİAD Başkanı Sert: “Beceri odaklı eğitime öncelik ...
Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin: “2023’de 2 milyona yakın bir istihdam etkisi oluşturacağımızı düşünüyoruz” “Bize katılan satıcılarımız cirolarını yüzde 90 arttırdı” “Biz inanıyoruz ki diplomasi ile ticaret el ele giden konulardır” “Geçen sene biz 2 milyar dolara yakın bir yabancı sermaye getirdik”
YEREL HABERLER Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin: “2023’de 2 ...
Aman bebeğe, 50 günlükken kalp ameliyatı ve karaciğer nakli
YEREL HABERLER Aman bebeğe, 50 günlükken kalp ameliyatı ve karaciğer ...
Yörükler ve Efeler buluştu
YEREL HABERLER Yörükler ve Efeler buluştu
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Kepez Kitap Fuarı’ndan ilham aldım”
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Kepez Kitap Fuarı’ndan ...
Fenerbahçe, Alanya'ya geldi
YEREL HABERLER Fenerbahçe, Alanya'ya geldi
Annesi Rus, babası Ukraynalı olan piyanist Anjelika Akbar’dan duygusal çağrı "Hepimizin kanı kırmızı renktir, hepimiz aynı havayı soluyoruz" “Artık bilinçsizlik zindanından çıkıp hepimiz olduğumuzu idrak etme zamanı geldi. Acilen var mısınız?”
YEREL HABERLER Annesi Rus, babası Ukraynalı olan piyanist Anjelika ...
Antalya'da yağma ve tefecilik operasyonu: 11 gözaltı, 5 tutuklama
YEREL HABERLER Antalya'da yağma ve tefecilik operasyonu: 11 gözaltı, ...
Bakan Varank: "Milli teknoloji hamlemizle birlikte yolumuzdaki taşları birer birer kaldıracağız" “Batı Akdeniz Kalkınma Ajansımız aracılığıyla yeni bir destek programı tasarladık, program kapsamında Antalya, Burdur ve Isparta illerinde yer alan imalat sanayi firmalarımızın yatırımlarına 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği vereceğiz” Bakan Vakank, KOMATEK 2022 Fuarı’nda sektör temsilcileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Bakan Varank: "Milli teknoloji hamlemizle birlikte ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Lavrov, tüm dünyanın önünde KKTC’den bahsediyorsa bir şey değişiyordur”
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Lavrov, tüm dünyanın ...
Antalyaspor'dan, Başakşehir maçına erteleme talebi
YEREL HABERLER Antalyaspor'dan, Başakşehir maçına erteleme talebi
Bakan Varank: Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı Antalya'da düzenlenecek (3)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı ...
Antalyaspor, İstanbul'a gidemeyince TFF'den maçın ertelenmesini talep etti
YEREL HABERLER Antalyaspor, İstanbul'a gidemeyince TFF'den maçın ...
Bakan Soylu: "Türkiye olarak küresel şampiyonlar ligine tabi olsaydık Ukrayna'dan daha zor durumda kalırdık" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Eğer biz küresel aktörlere, küresel şirketlere, Türkiye olarak küresel şampiyonlar ligine tabi olsaydık, Ukrayna’dan daha zor bir durumda kalırdık, bu kadar açık ve net" "30 bin, 40 bin, 50 bin dolarlık kişi başına gelir seviyesinin üzerinde olan ülkeler insanlarına problem hissettirmek istemiyor. Doğunun altı zengin, batının üstü zengin. Batının altı fakir, doğunun üstü fakir" "Çünkü 40, 50, 60 bin dolarlık seviyedeki ülkelerdeki yöneticiler diğer ülkelerdeki insanları 500 dolar ve altında bırakmak için kendilerine ait bir çaba üretiyorlar" "Bu küresel akılla dünyayı ne terör örgütlerinden kurtarabiliriz, ne iç savaşlardan kurtarabiliriz ne vekalet savaşlardan, ne kitlesel göçlerden ne uyuşturucu yaygınlığından kurtarabiliriz" "Avrupa diye bir şey var mı kimse aldanmasın Avrupa diye bir şey yoktur. Avrupa Amerika’nın vagonudur Ne derse onu yapmak zorundadır"
YEREL HABERLER Bakan Soylu: "Türkiye olarak küresel şampiyonlar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.