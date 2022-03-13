Antalya’da kar manzarası eşliğinde deniz ve güneş keyfi Soğuk havaya aldırış etmeyip denize girdiler, bol bol güneşlendiler

Hava sıcaklığının sabah saatlerinde 3 dereceye kadar düştüğü Antalya’da, vatandaşlar ile turistler kar manzarası eşliğinde hem yüzdü hem güneşlendi.

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’de birçok şehir kara teslim olurken, Antalya’da üç mevsim aynı anda yaşanıyor. Kentin etrafını çevreleyen Beydağları’nın yarısı karla kaplanırken, soğuk hava dalgası şehir genelinde de etkili oldu. Hava sıcaklığının sabah saatlerinde 3 dereceye kadar düştüğü kentte, öğlen saatlerinde sıcaklık 10 dereceye kadar yükseldi. Nem oranı yüzde 9, deniz suyu sıcaklığı ise 17 derece olarak kayıtlara geçti. Güzel bir hafta sonu geçirmek isteyen Antalyalılar ile kentteki turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne geldi. Rüzgar ve soğuk havaya rağmen vatandaşlar ve turistlerden bazıları kar manzarası eşliğinde yüzüp güneşlendi. Bazı vatandaşlar sahilde balık tutarken, bazıları da montlarını dahi çıkaramadığı havada oksijen depoladı.



Dev denizanası kıyıya kadar geldi

Şu sıralar Antalya Körfezi'nden geçiş yapan deniz analarının bazıları da kıyıya bir metre uzaklıkta görüntülendi. Boyutuyla şaşırtan deniz anaları, sahildeki vatandaşların da ilgisini çekti.



“Denize girenleri görünce hayretler içerisinde kalıyorum”

Sahilde gitar çalarak vakit geçiren gençlerden Mertcan Çürük, “Temiz hava ve güneş var. Müzik olmazsa olmazım. Şu sıralar hava çok soğuk. Denize girenleri görünce hayretler içerisinde kalıyorum. Ben bu şekilde üşüyorum, insanlar denize giriyor. Dört mevsimi aynı anda yaşıyoruz” dedi.

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