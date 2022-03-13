Alanya Dimçayı Acınar Yolu’nda yol genişletme çalışması

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Alanya Belediyesi, ilçe genelinde trafik yoğunluğunu azaltmak için alternatif yol açma ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar Karakocalı’yı Dimçayı’na bağlayan Acınar Yolu’nda devam ediyor.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yol ve Asfalt Birimi ekipleri Oba Mahallesi’nde araç trafiğinin yoğun olduğu Karakocalı Acınar Yolu’nda genişletme ve düzenleme çalışmasına devam ediyor. Oba Mahallesi’nden Dimçayı’na ulaşımı sağlayacak bağlantı yolunda genişletme çalışmalarına başlandı. 3 kepçe ve 1 greyder ile süren çalışmaların kısa sürede tamamlanması için mesai harcadıklarını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Özellikle yaz döneminde bölgenin artan trafik yoğunluğunu bu yolun genişletilmesiyle hafifletmiş olacağız” dedi.

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