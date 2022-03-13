Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Salam'dan Türkiye’ye övgü Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakan Amin Salam: “Türkiye artık bölgede teknolojide, ekonomide ve barışın sağlanmasında kilit rol oynuyor” “Türkiye ile yakın çalışmak bizim için önemlidir”

Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakan Amin Salam, “Türkiye artık bölgede teknolojide, ekonomide ve barışın sağlanmasında kilit rol oynuyor. Bu nedenle bizim için bu ilişkiyi sürdürmek, bu ilişkiyi geliştirmek ve Lübnan'ın barış ve refahı olacağı için Türkiye ile yakın çalışmak önemlidir” dedi.

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