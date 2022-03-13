Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’ye 52 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Mesut Özil’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rossi’nin şutunu kaleci son anda çıkardı. Sonrasında Zacj, Awaziem'in müdahalesiyle yerde kaldı.

48. dakikada hakem VAR' incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

50. dakikada Musut Özil penaltı vuruşunu gole çevirdi. 02

53. dakikada sol kanatta topu alan Emre Akbaba hemen yanındaki Tayfur'a bıraktı, bu futbolcunun çaprazdan sert vuruşu uzak köşeden ağlarla buluştu. 12

67. dakikada Novais’in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Altay çıkardı. Dönen topu Tayfur Bingöl iyi takip etti ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 22

71. dakikada Juanfran’ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci parmaklarının ucuyla son anda kornere çeldi.

78. dakikada Szalai sol kanattan arka direğe yaptığı ortada, Rossi kafayla topu kale önündeki Arda'ya bıraktı. Arda’nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 23

84. dakikada Juanfran’ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Efkan Bekiroğlu’nun sert şutunu kaleci kornere çıkardı.

90. dakikada savunma arkasına atılan topta Rossi sol çaprazdan vuruşunu yaptı, top direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Pelkas boş ağlara gönderdi. 24

90+3. Dakikada Arda Güler’in ceza alanı arka direğe kestiği ortada Berisha’nın kafası ağlarla buluştu. 25



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Ali Saygın Ögel xx, Mustafa Sönmez xx

Alanyaspor: Marafona x, Furkan Bayır xx, Milinovic xx (Oğuz Aydın dk. 74 x), Awaziem x (Diedhiou dk. 61 x), Juanfran x, Umut Güneş x, Novais x, Tayfur Bingöl xxx, Efecan Karaca xx, Emre Akbaba xx, Efkan Bekiroğlu x (Candeias dk. 84 ?)

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Fer, Erencan Yardımcı, Emirhan Aydoğan, Mevlja, Çağan Kayra Erciyas

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Fenerbahçe: Altay Bayındır xxx, Szalai xx, Kim Minjae xx, Serdar Aziz xx, Ozan Tufan x (Pelkas dk. 68 x), Zajc xx, Crespo xx, Rossi xxx (Burak Kapacak dk. 90 ?), Samuel xx, Mesut Özil xxx (Arda Güler dk. 74 xxx), Serdar Dursun xx (Berisha dk. 74 xx)

Yedekler: Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Sosa, Nazım Sangare, Tisserand, Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Rossi (dk. 26), Mesut Özil (dk. 50 pen.), Arda Güler (dk. 78), Pelkas (dk. 90), Berisha (dk. 90+3) (Fenerbahçe), Tayfur Bingöl (dk. 53 ve 67)(Alanyaspor)

Sarı kartlar: Awaziem (Alanyaspor), Serdar Dursun, Pelkas (Fenerbahçe)

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