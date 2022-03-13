Antalya’da kumar baskınında 12 bin 733 TL para cezası

Antalya’nın Aksu ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 7 şahsa toplamda 12 bin 733 TL para cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre; Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karaöz Mahallesinde İ.T. isimli şahsın ikametinde kumar oynatıldığı bilgisi alınması üzerine düzenlenen operasyonda 7 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Olayla ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda ev sahibi İ.T. isimli şahıs hakkında Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.

Ayrıca kumar oynayan 7 şahıs hakkında Kabahatler Kanununun 34. Maddesine istinaden (Kumar Oynamak) kişi başı bin 819 TL olmak üzere toplamda 12 bin 733 TL para cezası kesildi.

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