Antalya'da 16 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da 16 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İHA

Antalya'da 16 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 16 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, kaçak akaryakıt satışı yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında, D400 karayolu Kumyolu mevkiinde seyir halindeki şüpheli bir kamyon durduruldu. Kamyonun kasasındaki 16 adet bin litre kapasiteli plastik yer üstü tankı içerisinde 16 bin litre karışım akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Felipe Sanchez Mateos: "Performans ve sonuç birbirinden bağımsız değerlendirilmeli" Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos: "Klasik galibiyeti istediğimiz futbolumuzla oyuna devam etmeye çalıştık"
YEREL HABERLER Felipe Sanchez Mateos: "Performans ve sonuç ...
Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ardından
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ardından
İsmail Kartal:" 5 gollü galibiyet büyük Fenerbahçe taraftarlarına armağan olsun" Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: "Arda hem Türk futboluna hem de Fenerbahçe’ye uzun yıllar hizmet edecektir"
YEREL HABERLER İsmail Kartal:" 5 gollü galibiyet büyük Fenerbahçe ...
Demir hırsızı suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Demir hırsızı suçüstü yakalandı
Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: 2-5
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: 2-5
Antalya’da kumar baskınında 12 bin 733 TL para cezası
YEREL HABERLER Antalya’da kumar baskınında 12 bin 733 TL para cezası
Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
Antalya'da 3 bin 300 kullanımlık emdirilmiş sentetik bonzai ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da 3 bin 300 kullanımlık emdirilmiş sentetik ...
Antalya'da jandarmadan uyuşturucuya geçit yok
YEREL HABERLER Antalya'da jandarmadan uyuşturucuya geçit yok
Antalya’da uyuşturucu yetiştirilen evde 109 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya’da uyuşturucu yetiştirilen evde 109 kök ...
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - ...
Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - ...
Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Salam'dan Türkiye’ye övgü Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakan Amin Salam: “Türkiye artık bölgede teknolojide, ekonomide ve barışın sağlanmasında kilit rol oynuyor” “Türkiye ile yakın çalışmak bizim için önemlidir”
YEREL HABERLER Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Salam'dan Türkiye’ye ...
Mahra, kamyon bacağını ezdiğinde 'Ölmeyeceğim değil mi baba' demiş
YEREL HABERLER Mahra, kamyon bacağını ezdiğinde 'Ölmeyeceğim değil ...
Alanya Triatlonu’na ödül
YEREL HABERLER Alanya Triatlonu’na ödül
Bakan Çavuşoğlu: "Rusya'ya yaptırımların sorunu çözmeyeceğine inanıyoruz" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da Azerbaycan’la barış anlaşması müzakerelerini başlatmak istediklerini söylediler. Biran önce başlamasında fayda var, müzakerelere başlamak bile önemli bir adım oldu" “Kabil Havalimanı'nın ortak işletilmesi noktasında sahadaki şartların ve taleplerin de karşılanması gerekiyor. Şu anda tam anlamıyla bunu gördüğümüzü söyleyemeyiz, tam mutabakat sağlanmadı" “Türkiye'nin tutumu başından beri ilkeli, net, açık. Bazı açıklamalarımız ve attığımız adımlar Rusya'yı rahatsız edebiliyor. Bazı atmadığımız adımlarla ilgili Batı beklenti içinde oluyor, ama bunu açıklıyoruz" "Montrö'ye göre hava sahasını kapatamayız" "Diğer taraftan yaptırımların sorunu çözmeyeceğine inanıyoruz, Türkiye’nin bu konudaki tutumunda bir değişiklik yok"
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: "Rusya'ya yaptırımların sorunu ...
Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'da camide mahsur kalanlar için otobüsler bekliyor (2)
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'da camide mahsur kalanlar ...
Alanya Dimçayı Acınar Yolu’nda yol genişletme çalışması
YEREL HABERLER Alanya Dimçayı Acınar Yolu’nda yol genişletme ...
Bakan Çavuşoğlu: "(Ukrayna'da camideki vatandaşlar) Uluslararası kuruluşların telsiz, uydu telefonlarıyla teması sağlıyoruz" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Evet oradaki camide bizim vatandaşlarımız var. Biz onlarla aracı telefon hatları kesildikten sonra yine sahadaki kontaklarımızla, uluslararası kuruluşların telsiz, uydu telefonlarıyla da teması sağlıyoruz" "Dün caminin bombalandığına dair bir haber çıktı, daha sonra caminin imamı bunu doğrulamadı. Yani çok uzak olmayan ama çok da yakın olmayan bir bombanın düştüğünü söyledi ya da füzenin fakat camide şu anda herhangi bir hasar yok" "Rusya özellikle burada bize kaç vatandaşımızın olduğunu da sormuşlardı, o bilgileri de biz Ruslarla aynı zamanda paylaştık" "Dünden beri zaten otobüslerimiz orada bekliyor" "Tabii burada sıkıntı cep telefonu kullanılamadığı ve çatışmalar devam ettiği için biz orada beklesek bile oradan vatandaşlarımızı nasıl getireceğiz ama bugün bu konuda bir mesafe katetmeyi düşünüyoruz"
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: "(Ukrayna'da camideki vatandaşlar) ...
Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'da camide mahsur kalanlar için otobüsler bekliyor
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'da camide mahsur kalanlar ...
Antalya’da kar manzarası eşliğinde deniz ve güneş keyfi Soğuk havaya aldırış etmeyip denize girdiler, bol bol güneşlendiler
YEREL HABERLER Antalya’da kar manzarası eşliğinde deniz ve güneş ...
Alanya Belediyesi’ne çevre hizmetlerinde ödül
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi’ne çevre hizmetlerinde ödül

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.