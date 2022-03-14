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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da kaza sonrası sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

İHA

Antalya'da kaza sonrası sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Antalya'nın Serik ilçesinde, elektrik direğine çarptıktan sonra araç içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaza, Kadriye Mahallesi Acısu Irmağı yolunda saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan K., idaresindeki 07 ARF 699 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralanan sürücüyü araç içinde sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından sürücü, ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis kaza sonrası soruşturma başlatırken, ekipler devrilen aydınlatma direği için onarım çalışması başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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