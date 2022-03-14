Prostat tedavisinde su buharı dönemi Minimal İnvaziv Üroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ender Özden: “Su buharı ile prostat tedavisi ülkemizde yaygınlaşmaya başladı” “Prostata kapalı yoldan ulaştıktan sonra su buharı uyguluyoruz”

Minimal İnvaziv Üroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ender Özden, “Su buharı ile prostat tedavisi ülkemizde yaygınlaşmaya başladı. Yeni bir teknoloji. Ne yapıyoruz? Prostata kapalı yoldan ulaştıktan sonra su buharı uyguluyoruz. Isı transferi sağlamış oluyoruz, bu da tedavide yeni bir ufuk sağlıyor. Yan etkileri çok çok az” dedi.



Minimal İnvaziv Üroloji Derneği tarafından düzenlenen 7. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya’da gerçekleştirildi. Kongrede Türkiye’de çeşitli kliniklerin gönderilen 52 video sunumu ve 113 sözlü sunum kabul edilirken, üç gün boyunca interaktif bir ortamda katılımcıların ve deneyimli hocaların değerlendirmelerine sunuldu.



"Teknoloji bize yeni fırsatlar veriyor”

Prostatın daha çok 50 yaş ve üzeri erkeklerde önemli bir sağlık problemi olduğunu belirten Minimal İnvaziv Üroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ender Özden, “Tedavisinde birçok yöntem var, bunların hepsini kullanıyoruz. İlaç kullanımı bizim tedavilerimizin ilk basamağını oluşturuyor. İlaç tedavilerinin fayda vermediği, ya da bizim istemediğimiz hasta açısından sıkıntı oluşabilecek durumlarda ameliyat da öneriyoruz. Çok uzun zamandır ameliyatlar ile ilgili tecrübe sahibiyiz. Teknoloji bize yeni fırsatlar veriyor” sözlerine yer verdi.



"Su buharı ile beraber prostat tedavisi ülkemizde yaygınlaşmaya başladı"

Hastalıkların tedavisinde suyun öneminden bahseden Özden, “Hayatın temeli sudur. Suyun çok faydası var. Her zaman suyu biz öneririz. Birçok hasatlığı engellemede önemlidir. Suyun bir başka faydası da prostat tedavisinde oluyor. Su buharı ile beraber prostat tedavisi ülkemizde yaygınlaşmaya başladı. Yeni bir teknoloji. Ne yapıyoruz? Prostata kapalı yoldan ulaştıktan sonra su buharı uyguluyoruz. Isı transferi sağlamış oluyoruz, bu da tedavide yeni bir ufuk sağlıyor. Yan etkileri çok çok az. Bizim prostat için yaptığımız işlemler hastalara bir yan etki yükü getiriyor, bu yükü hafifletmek için de en son geliştirilen yöntemlerden bir tanesi de budur” dedi.



“Aynı gün hastaları taburcu edebiliyoruz"

Tedavi sonrasında hastaların aynı gün taburcu edildiğini sözlerine ekleyen Özden, “Etkinliği de gayet iyi. Gelecekte bunu daha yaygın konuşacağız. Prostatın en basit belirtileri idrar sorunudur. Normalde insanların gece idrara kalkmaması lazım, bunların hepsi hayat kalitesini ve uyku kalitesini düşürüyor. Prostat ciddi sıkıntılar oluşturuyor. Herkes aslında normal gibi davranır. Çok fazla konuşulmuyor. Ama normal değildir. Tedaviyi hak eden durumlar oluyor. Bununla ilgili farklı tedavilerimiz var” açıklamasını yaptı.

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