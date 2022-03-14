Antalya Bilim Merkezi’nde ilk konferans

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya Bilim Merkezi’nde ilk konferans

İHA

Antalya Bilim Merkezi’nde ilk konferans

Antalya Bilim Merkezi’nin ilk bilim konferansı, Prof. Dr. Hasan Mandal’ın "Bilimin Işığında, Gençlerimiz ile Birlikte Çalışarak Birlikte Başaracağız" başlıklı sunumuyla gerçekleşti.
Kepez Belediyesi’nin Dokuma Park’ta 12 bin 500 metrekare alana kurduğu Antalya Bilim Merkezi’nde ilk konferans gerçekleştirildi. Konferansa TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir ve Antalya’daki Fen Liselerinin öğrencileri katıldı. '2023’e Doğru TÜBİTAK ile Geleceğe Bakış Konferansı'nda Prof. Dr. Hasan Mandal, "Bilimin Işığında, Gençlerimiz ile Birlikte Çalışarak Birlikte Başaracağız" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

“Geleceğinizi şekillendirmek sizin elinizde”
Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Küresel Risk Raporu 2021’de yer alan ve gelecek 10 yılda en yüksek etkiye sahip ve olabilecek olduğu değerlendirilen risklere değinen Prof. Dr. Hasan Mandal, geleceğin sorunlarının günümüzün geleneksel bakış açısıyla çözülebilmesinin zor olduğunu belirterek, karşılaşılan sorunların karmaşık, değişken ve dinamik yapısına dikkat çekti. Sorunların çözümü için çok disiplinli çalışmanın önemine işaret eden Mandal, gençlere “Bilimsel imkanlarla dolu geleceğinizi şekillendirmek sizin elinizdedir” dedi.

“Su, gıda, toprak ve mineral talebi artmakta”
Hasan Mandal; 'çevre, enerji ve doğal kaynaklara ilişkin ana eğitimler, değişen enerji tüketimi, teknolojik ana eğilimleri, Hidrojen teknolojileri, yeni nesil nükleer reaktörler, uçan rüzgar türbinleri, hava ile çalışan jeneratör, nüfus artışının doğal kaynaklar üstündeki baskısı, enerji savaşları, biyolojik tehdit, sağlık ve gıda, ArGe ve Yenilik Ekosisteminde TÜBİTAK, Deneyap teknoloji atölyeleri gibi bir çok konuya değindi. Dünyada doğal kaynaklar için rekabet artışı olduğunu belirten Mandal, “Su, gıda, toprak ve minerallere olan talep artmakta, doğal kaynaklar giderek tükenmekte ve maliyet yükselmektedir. Enerji ekonomisi, jeopolitik denklemleri değiştirebilecek riskler taşımaktadır “diye konuştu.

“Doğal kaynaklar üzerindeki etki”
Nüfus artışının doğal kaynaklar üzerindeki etkisine de değinen Mandal, 2050 yılında dünya nüfusunun 9 milyarı bulabileceğini, enerji arzının yüzde 80, su arzının ise yüzde 55 daha fazla olacağını söyledi. Kritik hammaddelere olan ihtiyacında artacağını sözlerine ekleyen Mandal, “Karbon, nötr ekonomi için grafit, kobalit, lityum ve nadir toprak elementleri gibi kritik hammaddelere olan ihtiyaç artmaktadır. Kritik hammaddelere olan ihtiyacı artıracak olan teknolojiler, piller, yakıt hücreleri, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve hidrojen teknolojileridir. 2050 yılında 60 kat daha fazla lityuma ihtiyaç duyulacak “ dedi.

“Fosil yakıt savaşları”
Şuanda fosil yakıtlar üzerine bir savaş olduğunu kaydeden Mandal, “Gelecekte her şey sizin bu elementlere ne kadar sahip olduğunuz ve ona alternatif element geliştirdiğinize bağlı. Bunların hepsini hayatınızın zaman dilinde yaşayacaksınız “diye konuştu.

“Teknoloji fırsatlarını değerlendirin”
Öğrencilerin ülkenin önceliklerini desteleyecek şekilde kendilerini yönlendirmesini vurgulayan Mandal, “Kariyerinizi zenginleştirmek için çok disiplinli imkanlara açık olun, yükselen teknolojilerin oluşturduğu fırsatları derinlemesine keşfedin. Önemli sorunlara çözüm bulacak şekilde bilimsel merakınızın peşinden koşun, araştırma alanınızı iyi tanıyın ve işbirliği ağlarında etkin olun, kariyer yöneliminizi güncel imkanlar doğrultusunda şekillendirin. Bilimin ışığında gençlerimizle birlikte çalışarak birlikte başaracağız” dedi.

“Geleceğin mesleklerini açıkladı”
Öğrencilere önem kazanmakta olan beceriler hakkında da bilgi veren Mandal, 2022 ile 2025 yılının ilk 10 sıralamasındaki geleceğin mesleklerini açıkladı. Mandal, önem kazanmakta olan becerilerin arasında karmaşık sorun çözme, liderlik ve sosyal etkinin yer aldığını söyledi. Hasan Mandal, sunumunu tamamlamasının ardından öğrencilerin sorunlarını yanıtladı.

“En büyük pay, TÜBİTAK’ın”
Konferansın tamamlanmasının ardından Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Eğer bugün burada bu bilim merkezi varsa, burada Antalyalı gençlerimiz, çevre illerdeki gençlerimiz bilime doğru bir kapı aralayacaklarsa bundaki en büyük pay hiç şüphe yok ki, TÜBİTAK’ındır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Prostat tedavisinde su buharı dönemi Minimal İnvaziv Üroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ender Özden: “Su buharı ile prostat tedavisi ülkemizde yaygınlaşmaya başladı” “Prostata kapalı yoldan ulaştıktan sonra su buharı uyguluyoruz”
YEREL HABERLER Prostat tedavisinde su buharı dönemi Minimal İnvaziv ...
ATAK ve ATB’den ‘toprağı koruyacak 5 öneri’
YEREL HABERLER ATAK ve ATB’den ‘toprağı koruyacak 5 öneri’
Azerbaycan ve Türkiye ezgileri Antalya DOB’da yankılanacak
YEREL HABERLER Azerbaycan ve Türkiye ezgileri Antalya DOB’da ...
Manavgat'ta 17 yaşında, 17 suç kaydı bulunan şüpheli hırsızlıktan tutuklandı Son hırsızlığında girdiği iş yerinden çaldığı şampuanların ardından yakalandı
YEREL HABERLER Manavgat'ta 17 yaşında, 17 suç kaydı bulunan şüpheli ...
Antalya'da kaza sonrası sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Antalya'da kaza sonrası sıkışan sürücüyü itfaiye ...
Konyaaltı Belediyesi'nin Hamsi ve Kuymak Şenliği'ne yoğun ilgi
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi'nin Hamsi ve Kuymak Şenliği'ne ...
Manavgat'ta denizanası yoğunluğu
YEREL HABERLER Manavgat'ta denizanası yoğunluğu
Meslektaşı eşinin silahını kapıp ateş eden özel harekat polisi, adli kontrolle serbest
YEREL HABERLER Meslektaşı eşinin silahını kapıp ateş eden özel ...
Antalya'da 16 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da 16 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Felipe Sanchez Mateos: "Performans ve sonuç birbirinden bağımsız değerlendirilmeli" Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos: "Klasik galibiyeti istediğimiz futbolumuzla oyuna devam etmeye çalıştık"
YEREL HABERLER Felipe Sanchez Mateos: "Performans ve sonuç ...
Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ardından
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ardından
İsmail Kartal:" 5 gollü galibiyet büyük Fenerbahçe taraftarlarına armağan olsun" Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: "Arda hem Türk futboluna hem de Fenerbahçe’ye uzun yıllar hizmet edecektir"
YEREL HABERLER İsmail Kartal:" 5 gollü galibiyet büyük Fenerbahçe ...
Demir hırsızı suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Demir hırsızı suçüstü yakalandı
Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: 2-5
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: 2-5
Antalya’da kumar baskınında 12 bin 733 TL para cezası
YEREL HABERLER Antalya’da kumar baskınında 12 bin 733 TL para cezası
Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
Antalya'da 3 bin 300 kullanımlık emdirilmiş sentetik bonzai ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da 3 bin 300 kullanımlık emdirilmiş sentetik ...
Antalya'da jandarmadan uyuşturucuya geçit yok
YEREL HABERLER Antalya'da jandarmadan uyuşturucuya geçit yok
Antalya’da uyuşturucu yetiştirilen evde 109 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya’da uyuşturucu yetiştirilen evde 109 kök ...
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - ...
Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - ...
Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Salam'dan Türkiye’ye övgü Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakan Amin Salam: “Türkiye artık bölgede teknolojide, ekonomide ve barışın sağlanmasında kilit rol oynuyor” “Türkiye ile yakın çalışmak bizim için önemlidir”
YEREL HABERLER Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Salam'dan Türkiye’ye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.