Antalya Büyükşehirden Alanya, Gündoğmuş ve İbradı’da kar temizleme çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya, Gündoğmuş, İbradı mahalleleri ve yaylalarında kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, Alanya’nın kırsal mahalleleri ve yaylalarında karla mücadele çalışması gerçekleştirdi. Aralıksız yapılan çalışmalar neticesinde Uğrak, İmamlı, Özvadi ve Büyükpınar Mahallelerinin yayla yollarındaki kar temizlendi. Bölgede kar nedeniyle kapalı olan yol kalmadı. Öte yandan ekipler Karaman’ın Sarıveliler beldesi sınırına kadar kar temizleme çalışması yaptı. Diğer yandan ekipler hafta sonu hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Taşatan bölgesinde de buzlanan yolda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

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“Gündoşmuş ve İbradı’da tuzlama”

Kırsal alan ekipleri, Gündoğmuş ilçesi Pembelik mahallesi ve İbradı merkez ve mahallerinde yoğun kar yağışının ardından oluşan grup yollarında buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.

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