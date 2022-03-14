Büyükşehir Gençlik Meclisi üyeleri ve minik izciler şehitliğe çiçek ekti

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Üyeleri ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı İzcilik Kulübü üyeleri 12 Mart Dünya Çiçek Ekme ve 18 Mart Çanakkale Zaferi Şehitleri Anma günü nedeniyle Uncalı Şehitliği’nde yavru kurtlarda büyükşehir seralarında çiçek ekimi yaptı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü organizasyonunda, 12 Mart Dünya Çiçek ekme günü ve 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü’ne dikkat çekmek adına şehitlikte çiçek dikti. Park Bahçeler ve Dairesi Başkanlığı’nın seralarında üretilen çiçekleri şehitliğe diken Gençlik Meclisi üyeleri daha sonra çiçeklere cansuyu verdi.



“Bitki üretimini öğrendiler”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyete başlayan izciler de, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’nın Gürsu seralarında çiçek ekimi yaptı. Yavru kurtlara önce bitki üretimi konusunda detaylı bilgi verildi. Antalya’nın dört bir yanını kendi ürettiği çiçeklerle süsleyen Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri minik izcilerle ile birlikte saksılara çiçek ekimi gerçekleştirdi.



“80 izci kenti süsleyen çiçekleri ekti”

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde ilk kez izcilik faaliyetlerini başlattıklarını ifade eden Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Hayat Ekici, “80 izcimizle 12 Mart Dünya Çiçek Ekme gününde Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’mızın Gürsu seralarındayız. İzcilerimize, yerelden kalkınmanın temeli olan üretimin ne kadar değerli olduğunu göstermek istedik. Biz de zaten seralarımızda kendi çiçeklerimizi üretiyoruz. Bunları anlatmak ve izcilerimizin ellerini toprakla buluşturmak istedik. Burada üretilen çiçekler Antalya’mızın çeşitli yerlerine dikiliyor. İzcilerimizin bugün ektikleri çiçeklerle Antalya sokaklarında bir izi olacak” dedi.



“Antalya’da bizim de bir izimiz olacak”

Büyükşehir Belediyesi izcilerinden Ayşe Ayaz, çiçek dikme faaliyetini çok sevdiğini belirterek, “İzciler doğayı, bitkileri, hayvanları çok sever. Biz de buna dikkat çekmek amacıyla 12 Mart Dünya Çiçek Ekme Günü nedeniyle bitkilerin ekimini gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi’ne ve Muhittin amcamıza bize böyle bir imkanı tanıdığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Artık Antalya’da bizim de bir izimiz olacak” diye konuştu.

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