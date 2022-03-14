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Antalya 4.Kepez Kitap Fuarı sona erdi

İHA

Antalya 4.Kepez Kitap Fuarı sona erdi

Kepez Belediyesi’nin bu yıl ‘Oku’ temasıyla kapılarını açtığı 4. Kepez Kitap Fuarı, 10 gün boyunca kitapseverlerle buluştu.

Kepez Kitap Fuarı, Antalyalılardan büyük ilgi gördü. Bu yıl ‘Oku’ temasıyla 413 Mart tarihlerinde kapılarını kitapseverlere açan 4. Kepez Kitap Fuarı, kitapseverlerle buluştu. Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde 400’den fazla yayınevinin binlerce kitap, kaynak ve eserleri ziyaretçilere sunuldu. Kepez Kitap Fuarı, okuryazar buluşmasıyla da 200’den fazla yazarı okurlarla buluşturdu.Yazarların imza günlerinde uzun kuyruklar oluştu, söyleşilerde ise salonlar doldu taştı. 4. Kepez Kitap Fuarı’nda her yaş grubuna uygun kitap seçenekleri de bulununca, 7’den 70’e her kesim 10 gün boyunca Mimar Sinan Kongre Merkezi’ndeki Kepez Kitap Fuarına geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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