Regnum Pro-Am turnuvasında şampiyon Sagoo



Namık Kemal KILINÇ / SERİK,(Antalya),(DHA) Antalya'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen Regnum Carya Pro-Am'de İngiliz oyuncu Pavan Sagoo şampiyon oldu.

Türk golfünün en prestijli organizasyonlarından Regnum Carya Pro-Am, Belek'te 21 ülkeden 49 takım ve 196 oyuncunun katılımıyla yapıldı. Belek turizm merkezindeki tesislerde yapılan turnuva, Türkiye'de üç farklı sahada organize edilen ilk Pro-Am olarak tarihe geçti. Profesyoneller kategorisinde İngiliz Pavan Sagoo toplam 219 vuruşla ilk sırayı aldı ve 5 bin Euro ödülün sahibi oldu. Hamza Sayın, Şehmus Işık, Hasan Ceylan ve Mustafa Şenolsun'dan kurulu takım da turnuvanın overall birinciliğini kazandı.

Turnuvanın ödül töreni Regnum Otel'de gerçekleşti. Organizasyonda dereceye giren takım ve oyunculara kupa ve hediyeleri verildi. Carya Golf Kulübü Müdürü Hasan Ceylan, "Ukrayna'daki savaş nedeniyle 32 takım turnuvaya katılmaktan vazgeçti. Tüm bunlara rağmen 49 takım ve 196 oyuncu ile turnuvayı güzel bir şekilde düzenledik. 10'uncu yılda daha görkemli bir organizasyona imza atacağız" diye konuştu.

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2022-03-14 15:06:01



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