Başkan Tütüncü, İclal Aydın’ın konuğu oldu

Oyuncu, yazar, gazeteci ve sunucu İclal Aydın, 4. Kepez Kitap Fuarı’na katıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de, okurlarıyla söyleşi yapan İclal Aydın’ın konuğu oldu.



Kepez Belediyesi’nin 4. Kepez Kitap Fuarı’nın son gününde oyuncu, yazar, gazeteci ve sunucu İclal Aydın, sevenleriyle buluştu. Hayat Güzeldir, Bitmiş Aşklar Emanetçisi, Yaz Bitmesin, Üç Kız Kardeş, Gördüğüme Sevindim, Bir Cihan Kafes gibi yazdığı birçok kitapla adından sıkça söz ettiren İclal Aydın, söyleşi ve imza gününde okuyucularıyla bir araya geldi. Hayatının unutamadığı anlarını ve çok satan romanı ‘Üç Kız Kardeş’i anlatan ünlü yazarın söyleşi konuğu Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü oldu. Yazar İclal Aydın, ilk yılından bu yana Kepez Kitap Fuarı’nın hep misafiri olduğunu, buradaki kalabalığı bir tek TÜYAP Kitap Fuarı’nda rastladığını söyledi. Kepez’in kitap okuyan bir başkana sahip olduğu için çok şanslı olduğu belirterek, “Maşallah çok güzel bir kalabalığınız var” dedi.



“400’den fazla yayın evi, 200’den fazla yazar”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de “İlk yıllarından bu yana kitap fuarında olmanız fuara çok büyük bir kıymet kattı. Gelenek yine devam ediyor. Bu yıl yine bizimle birliktesiniz. Gördük ki, Kepez Kitap Fuarı, Türkiye’nin en güzel kitap fuarlarından birisi haline gelmiş. Kitap Fuarımıza 400’den fazla yayınevi, 200’den fazla yazar söyleşiyle, imza günüyle renk katıyorlar”diye konuştu.



“Kültür sanat buluşması”

Kitap okumayı çok önemsediklerini ve bu yılda fuarı ‘Oku’ temasıyla düzenlediklerine değinen Tütüncü, “Şehirde böyle bir platformun oluşması, burayı kitap satan bir yer olmasının ötesinde, son derece güzel bir kültür sanat buluşmaları oluşturuyor. Sizin yazmış olduğunuz bu kitapların popüler bir trende ulaşması da, şu bakımdan çok önemli. Yeni jenerasyonun genç kuşakların, edebiyata ilgi duymaları anlamında son derece önemli” dedi.



“Üç Kız Kardeş’i TV izleyicisi çok beğendi”

Oyuncu, yazar, gazeteci ve sunucu İclal Aydın, söyleşide TV’de çalıştığı yıllarda unutamadığı anılarını da dinleyicilerle paylaştı. Bedel ödeyenin ödediği bedeli hayatının bir yerinde mutlaka alacağına inandığını ve çok küçük şeyleri dahi önemsediğini söyledi. Üç kız kardeş adlı kitabı yazdığı dönemde medyaya küs olduğunu ve bu süreçte yaşadığı bazı tecrübelerle hayatta hiç kimseye küsmemek gerektiğini öğrendiğini söyledi. İclal Aydın, “Üç Kız Kardeş adlı kitabımın 4 yıldır satıyor olması ve ülkemizin en büyük kanallarından bir tanesinde İclal Aydın’ın en çok satan romanından uyarlanmıştır demesi işte bu benim kişisel başarım değil. İnancımın karşılığıdır. Bu kitap satar mı, televizyonda tutar mı diyorlardı. Şimdi 3. Bölümü tüm kadın kategorilerinin birincisi oldu” İfadelerini kullandı.

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