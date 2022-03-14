20 yıldır idrar yapmakta zorlanan kadına ağız mukozasından idrar yolu yapıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 20 yıldır idrar yapma zorluğu yaşayan kadına, ağız mukozasından idrar yolu yapıldı.

İdrar yapma zorluğu yaşayan ve 20 yılda 10 kez kapalı yöntemle ameliyat geçirmesine rağmen bir türlü sağlığına kavuşamayan Berrin Palaşoğlu, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doçent Dr. Murat Uçar tarafından yapılan idrar yolu ameliyatı ile sağlığına kavuştu. Ulusal ve uluslararası merkezlerde gerçekleştirilen ve Alanya’da ilk defa yapılan ameliyatla sağlığına kavuşan Palaşoğlu’na, ağız mukozasından idrar yolu yapıldı. Operasyonu gerçekleştiren Uçar, idrar kanalında daralma olan hastanın ağız mukozasından alınan dokunun idrar yoluna nakledilerek bir ilki başardıklarını, bu yöntemin de Alanya’da ilk kez gerçekleştirildiğini söyledi. Doktor Uçar, ulusal ve uluslararası özellikli bu tarz ameliyatların Alanya’da yapılıyor olmasının bölge insanı açısından büyük bir şans olduğunu kaydetti.



“Doktoru sosyal medyada buldu”

Sosyal medyada gördüğü bir paylaşım sonrası Murat Uçar’dan randevu alıp muayene olan Palaşoğlu’na yapılan tetkiklerin ardından doktoru tarafından ağız içinden alınacak dokunun idrar yolundaki dar olan kısma nakledilmesi yöntemi önerildi. Hastaya operasyon hakkında bilgi verildikten sonra onayı alınıp ameliyata alındı.



“Ameliyatlar devam edecek”

İdrar yolu darlığının kadınlarda nadir görüldüğünü belirten Murat Uçar, “Kadınlarda nadir görülen bu rahatsızlıkla ilgili, hastamızın operasyonla yanağının iç kısmından doku parçası (mukoza) alarak idrar yolunun dar olan kısmına naklettik. Ameliyatımız başarılı geçti. Yaklaşık 20 yıldır bu sorunu yaşayan ve daha önce birçok kez kapalı ameliyat ve genişletme yöntemleri ile tedavi edilmeye çalışılan hastamız Berrin Palaşoğlu ameliyat sonrası ilk kez bu kadar rahat idrar yaptığını söyledi. Bu tarz ameliyatlarla sonraki süreçte idrar yolunda tekrar daralma ihtimali çok az olmaktadır. Bundan sonra da bu tür operasyonları yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



“Şikayetleri sonlandı”

Şikayetlerinin sonlandığını ifade eden Berrin Palaşoğlu, "Hastalığımın ne olduğunu biliyordum. 20 yıldır çekiyordum. Bu hastalık hayatımı olumsuz yönde etkiliyordu. Hocama sosyal medyadan yaptığım araştırmalar sonucunda ulaştım. Beni psikolojik olarak rahatlatarak ameliyata hazırladılar. Şu anda çok iyiyim. Ameliyatım oldukça başarılı geçti. Benim gibi şikayetleri olan herkes bu ameliyatı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Doç. Dr. Murat Uçar’a gönül rahatlığıyla olabilir" dedi.

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