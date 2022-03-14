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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AÜ Tıp Fakültesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı kutlaması

İHA

AÜ Tıp Fakültesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı kutlaması

Akdeniz Üniversitesi’nde (AÜ) 14 Mart Tıp Bayramı etkinliklerle kutlandı.


Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ni ziyaret ederken, Tıp Fakültesi tarafından ise açık alanda kutlama töreni düzenlendi.
Etkinliğe Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Cengiz Toker, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Antalya Milletvekili Mustafa Köse ve akademisyenler katıldı. Tıp fakültesi öğrencilerinin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte geleneksel olarak tavuklu pilav ikramı yapıldı. Ardından yine Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan müzik grubunun konseriyle kutlamalar devam etti.

“Rektör Özkan’dan kutlama”
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da üniversitede görev yapan hekimler ve geleceğin hekimleri öğrenciler başta olmak üzere tüm sağlık camiasının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı. Bu mesleğin bir parçası olmaktan gurur duyduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Özkan, “Yine tarih boyunca pek çok amansız hastalığa çare bulmuş, çalışmaları için kendi sağlığını tehlikeye atmış, buluşlarıyla tıp biliminde çığır açmış tüm bilim insanlarımızı minnetle anıyorum. Sağlık alanında bir marka haline gelen üniversitemize çalışmalarıyla katkı sağlayan değerli doktorlarımıza, tıp fakültemizde geleceğin hekimlerini yetiştiren kıymetli hocalarımıza ve fedakar tüm sağlık çalışanlarımıza da yürekten teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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