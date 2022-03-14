Alanyaspor, Göztepe hazırlıklarına başladı

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 52 mağlup olan Alanyaspor, Göztepe mücadelesinin hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde gerçekleşen antrenmanda, Fenerbahçe maçında ilk 11’de forma giyen futbolcular yenileme koşusu yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışmaları yaparak antrenmanı tamamladı.

Alanyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.