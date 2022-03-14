Korkuteli'de sürü yönetimi kursu

Korkuteli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nce, çobanlara yönelik düzenlenen sürü yönetimi elemanı kursu sona erdi.





Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Korkuteli SevimCevat Soyiç Halk Eğitim Merkezi müdürlüğü iş birliği ile sürü yönetimi kursu düzenlendi. Kursu tamamlayan 94 kursiyere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

“Sürü Yönetimi Elemanı” kursunda kursiyerlere; koyun ağılı ve keçi barınağı kurabilme, koyun ve keçi ırkını seçebilme, küçükbaş hayvanları besleme, bakımını yapabilme, bulaşıcı, yetiştirme hastalıklarına karşı koruyabilme yeteneği kazandırıldı.



Korkuteli’de kalifiye çoban ihtiyacını gidermek maksadıyla düzenledikleri eğitim sonunda katılımcıların sürü yönetimi elemanı sertifikalarını verdiklerini ifade eden Sevim Cevat Soyiç Halk Eğitim Merkezi Müdürü Öznur Taşkan, “Açılan profesyonel sürü yöneticisi, halk arasında çobanlık denen mesleği profesyonel, sertifikalı hale dönüştürdük. Korkuteli tarım ve hayvancılık ağırlıklı bir ilçe. Açılan kursla daha teknik daha profesyonel sürü yönetimi elemanı yetiştirmiş olduk. Artık bu işin, sürü yönetiminin anneden, babadan, deden kalma usullerle değil, çok bilinçli bir şekilde yapılması gerçeği ortaya çıkıyor. Kursa 94 kursiyerimiz katıldı. Hayvanın bakım, besleme, süt verimi, gebelik kontrollü, tohumlama, merada otlatma, yemleme gibi hayvancılıkla ilgili her şey bu kursta anlatılacak. Talepler olduğu sürece biz kurslar açmaya hazırız” dedi.

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