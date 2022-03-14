Korkuteli'de okuma etkinliği

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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Bozova Şehit Öğretmen Metin Kaynar İlkokulunda AHENK projesi kapsamında okuma etkinliği düzenlendi.



Korkuteli Jandarma Komutanlığı’na bağlı tim Komutanlığından jandarma astsubay kıdemli Başçavuş Ertuğrul Aslan, Bozova Jandarma Komutanlığından Jandarma astsubay kıdemli çavuş Ferhat Aslan ile jandarma astsubay çavuş Veysel Satının katılımları ile okuma etkinliği gerçekleştirildi. Ayrıca okuma etkinliğinden sonra jandarma ekipleri tarafından öğrencilere boyama kitabı hediye edildi. Oku Müdürü Şahali Şah, okuma etkinliğine katılan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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