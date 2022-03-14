Manavgat'ta 1 milyon 200 bin liralık makaron ele geçirildi

Antalya'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan 3 milyon 730 bin adet boş makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından D400 Karayolu Çolaklı Kavşağı'nda düzenlenen operasyonda yüklü miktarda boş makaron ele geçirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ş.T.'nin kullandığı kamyonda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan 373 koli içerisinde 18 bin 650 karton olmak üzere toplam 3 milyon 730 bin boş makaron ele geçirildi. Kamyon sürücüsü Ş.T.’nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.