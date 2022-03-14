Antalya'da tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde hastane dönüşü yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, bir tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza D400 karayolu Yukarı Kocayatak kavşağında saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Abdullah Kurt (66), sabah saatlerinde muayene olmak için Serik ilçesinden Antalya'ya gitti. Kurt, evine dönmek için bindiği otobüsten Yukarı Kocayatak kavşağında indi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Kurt'a Cuma Ö. idaresindeki 34 EK 3243 plakalı tır çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kurt'un cenazesi Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, sürücünün ise polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüsten inen yaşlı adamın kırmızı ışık nedeniyle yavaşlayan araçların arasından karşıya geçmeye çalıştığı, yeşil ışığın yanmasıyla birlikte tırın ön bölümünde kalan şahsın aracın altında kaldığı görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.