FT Antalyaspor, ligde 7 maçtır çıkışını sürdürüyor

FT Antalyaspor, deplasmanda Medipol Başakşehir’i 10 mağlup ederek, ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda iyi bir ivme yakalayan Antalyaspor, 29. hafta mücadelesinde deplasmanda Medipol Başakşehir’i Wright’in golüyle 10 mağlup etti. Bu skorla güney ekibi puanını 38 yaptı ve ligde 12. sıraya yükseldi. Antalyaspor, düşme hattıyla arasındaki puan farkını da 9’a çıkardı. Kırmızıbeyazlılar son 7 haftada ise iyi bir yenilmezlik serisi yakaladı. Kırmızıbeyazlılar; Gaziantep FK, Beşiktaş ve Adana Demirspor ile 00 berabere kalırken, Fatih Karagümrük’ü 30, Yeni Malatyaspor’u 21, DG Sivasspor ve Medipol Başakşehir’i 10 mağlup etti. Bu 7 karşılaşmada Antalyaspor, kalesinde sadece 1 gol gördü ve 15 puan topladı.

Ligin 23. haftasında sahasında Giresunspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarına başlayacak.

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