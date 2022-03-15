BEE'O Propolis kurucusu Samancı'dan girişimci kadınlara övgü

Halkbank’ın düzenlediği 'Üreten Kadınlar Yarışması‘na jüri üyesi olarak katılan BEE’O Propolis'in kurucusu, kadın girişimci Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, kadın girişimci sayısının artmasıyla Türkiye'nin kalkınma hızının artacağını söyledi.

“Üreten Kadınlar Yarışması’nın” ödül töreninde, ödül almaya hak kazanan kadın girişimciler, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’ın elinden ödüllerini aldı. BEE’O Aslı Elif Tanuğur Samancı; yarışma hakkında hakkındaki görüşlerini aktardı. Samancı, “Üreten ve girişimci bir kadın olarak, kadın girişimciliğini desteklemesini son derece önemli buluyorum. Ben de, bu değerli yarışmada jüri üyesi olarak yer almaktan çok onur duydum. Kendi başarı hikayesini yazan, cesaretli kadın girişimcilere bu ödülleri vermekten çok mutlu oldum. Unutmayın ki, dünyada her şey kadınların eseridir. Kadın girişimcileri sayısı arttıkça, ülkemizin kalkınma hızı da artacaktır. Yarışmada emeği geçenlere, bu yarışmaya katılma cesaretini gösteren ve ödüle layık görülen tüm kadın girişimcileri tebrik ediyorum” dedi.



"Kadın istihdamının önemi"

Ayrıca iş yaşamında kadın istihdamının da önemine değinen Samancı, “TÜİK 2021 verilerine göre; dünyada, kadın istihdamının yüzde 1 oranında arttırılması ve kadınların iş gücüne katılması durumunda, Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) yüzde 30 oranında artacaktır. Bu da GSMH’ya 80 milyar dolar daha katkı sağlanması demektir. 2025 yılına kadar tam olarak cinsiyet eşitliği sağlanabilirse eğer dünya ekonomisine 28 trilyon dolar daha ek katkı gelecektir” şeklinde konuştu.

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