Hatice Naz Dayı ‘dan bronz madalya

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

'Yasemin Adar 20 Yaş Altı Kadınlar Güreş Şampiyonası’nda Hatice Naz Dayı, 62 kiloda bronz madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen organizasyona, 32 ilden 220 sporcu katıldı.Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonunda düzenlenen şampiyonayı, Kaş Belediyesi güreş takımının sporcusu Hatice Naz Dayı, 62 kiloda üçüncü tamamladı.

Öte yandan, iki gün süren şampiyonanın sonunda Kaş takımının çalıştırıcısı Barış Alagöz, en centilmen antrenör seçildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.