Prof. Dr. A. Barbaros Başeskioğlu: “Varikosalde 6 kişiden 1'i cerrahi müdahale gerektirir” "Doğru hastayı yakaladığınız zaman yüzde 65 oranında çocuk sahibi olmasını sağlıyorsunuz” “Toplumda yüzde 16 civarında görünür” “Ameliyat sonrasında hastalar aynı gün evine gidebiliyorlar”

Varikoselin toplumda çok sık görülen hastalıklardan birisi olduğunu belirten Minimal İnvaziv Üroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. A. Barbaros Başeskioğlu, “Toplumda yüzde 16 civarında görünür. Bu kadar sık görünen bir hastalık bu kadar sık tedaviye ihtiyaç duymaz. Her 6 hastadan sadece bir tanesi tedavi gerektirir. Ameliyat sonrasında hastalar aynı gün evine gidebiliyorlar. Eğer doğru hastayı yakaladığınız zaman yüzde 65 oranında çocuk sahibi olmasını sağlıyorsunuz” dedi.

Minimal İnvaziv Üroloji Derneği tarafından düzenlenen 7. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya’da gerçekleştirildi. Kongrede Türkiye’de çeşitli kliniklerin gönderilen 52 video sunumu ve 113 sözlü sunum kabul edilirken, üç gün boyunca interaktif bir ortamda katılımcıların ve deneyimli hocaların değerlendirmelerine sunuldu.



“Ne yazık ki doğal doğal yöntemli bir tedavisi yok”

Kongrede varikoselin toplumda çok sık görülen hastalıklardan birisi olduğunu belirten Minimal İnvaziv Üroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. A. Barbaros Başeskioğlu, “Tesise gelen damarların genişlemesi ile sperm parametrelerinin bozulmasına yol açar. Toplumda yüzde 16 civarında görünür. Bu kadar sık görünen bir hastalık bu kadar sık tedaviye ihtiyaç duymaz. Her 6 hastadan sadece bir tanesi tedavi gerektirir. Biz özellikle sportif aktivitelerden sonra ağrıları olan, ya da korunmasız olarak ilişkide bulunup çocuğu olmayan hastalarda tedaviye başvuruyoruz. Varikoselli hastalarda en sık gördüğümüz rahatsızlıklar nelerdir? Sperm sayısında azalma, sperm hareketlerinde ve şekillerinde bozulma olarak karşımıza çıkar. Ne yazık ki doğal yöntemli bir tedavisi yok. Tek tedavi yöntemi cerrahidir. Bu yüzden dikkatli olmak gerekir. Ameliyat yüzde 100 başarılı olacak diye bir şeyimiz yok. Yüzde 65 oranında genelde ameliyattan sonra sperm parametleri düzelebiliyor” dedi.



“Hastalar aynı gün evine gidebiliyorlar”

Varikosal ameliyatının kendileri için büyük bir ameliyat olmadığını belirten Başeskioğlu, “Hastalar aynı gün evine gidebiliyorlar. Hasatlardan şunu istiyoruz. Hastaların hemen ayağa kalkıp günlük aktivitelerine dönmesini istemiyoruz. Ne olursa olsun bir kesi yapıyorsunuz, yaklaşık 11.5 santimden bir kesi ameliyat bile olsa orada oluşabilecek olumsuz bir durum daha sonra hastalarda ağrılara neden olabiliyor. Hastaların istirahat etmelerini istiyoruz” dedi.



“Sadece 6 hastadan bir tanesinin cerrahi ihtiyacı var”

Tedavi olmak için internet ortamında satılan vitaminlere de değinen Başeskioğlu, “Suiistimal her yerde. Bu taş hastalığında da çok suiistimal var. O vitaminlerin ne kadar etki ettiği tartışılır. Aslında bunlar tamamen münferit vakalarda gösterilen şeyler. Biz bunu toplumun tamamına uygulandığımız zaman 100 hastanın 99’una gereksiz yere kullandırıyor olabiliriz. Dikkatli hasta seçimi ve hangi hastaya ne uygulayacağınız çok önemlidir. 6 erkekten kabaca birisinde görülebilen varikosel varken, bu kadar cerrahi işlem yapıyor muyuz? Hayır. Sadece 6 hastadan bir tanesinin cerrahi ihtiyacı var. Eğer siz bunların hepsini ameliyat etmeye kalkarsanız, geride kalan 5 tanesini fazladan ameliyat etmiş olursununuz. Varikosal bizim için önemlidir. Eğer doğru hastayı yakaladığınız zaman yüzde 65 oranında çocuk sahibi olmasını sağlıyorsunuz” ifadelerini kullandı.



“Son 1020 yılda sperm parametreleri düştü”

Sperm sayılarının son yıllarda düşüş yaşandığına dikkat çeken Başeskioğlu, “Günümüzde radyasyon her yerde var. Bunu ortaya koyan birebir çalışmalar da yok. Ama bunlardan etkilenmediğini söylemek çok zor. Kuşkusuz bir sürü hasta bunlardan etkileniyor. Bizim etkeni koyamadığımız en büyük grup belki de bu gruptur. Son 1020 yılda sperm parametreleri düştü. Yaygınlaşan bu telefonlar ile birlikte olmak üzere radyasyon etkilerinin negatif bir etki oluşturmayacağını söylemek mümkün değildir” diye konuştu.

