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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’den Antalya’nın kuşları söyleşisi

İHA

Büyükşehir’den Antalya’nın kuşları söyleşisi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya’da konaklayan ve yerleşik kuş türlerinin anlatıldığı ‘Antalya’nın Kuşları’ söyleşisinde kuş tutkunlarını buluşturdu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı ile Karatay Çalışma grubunun ortaklaşa düzenlediği Antalya'nın doğası, tarihi ve kültürü ile ilgili konularda gerçekleştirilen etkinlikler sürüyor. Bu kapsamında ‘Antalya'nın Kuşları’ söyleşisi düzenlendi. Kaleiçi Karatay Medresesi'nde yapılan etkinliğe konuşmacı olarak Hikmet Uğurluay katıldı.

Kuşların yaşam alanları azalıyor
Hikmet Uğurluay, konuşmasında göçmen kuşların güzergahları, türleri, Antalya'daki konaklama noktaları ile Antalya'nın yerleşik kuş türleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Uğurluay, kuşların yaşam alanlarının her geçen gün yoğun yapılaşma, taş ocakları, HES projeleri, yangın ve benzeri felaketlerden dolayı azaldığına dikkat çekti. Kuş tutkunları seminere yoğun ilgi gösterdi.

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