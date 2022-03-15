MURGEM’e başvurular başladı

Muratpaşa Belediyesi’nin, gençlerin üniversite hayalini gerçeğe dönüştüren Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi’nde (MURGEM), 12’nci sınıflar için ön kayıt süreci başladı.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin gençleri üniversite sınavına hazırlarken sosyokültürel gelişimlerini de desteklemek için çalışmalarını yürüten MURGEM, yeni dönem hazırlıklarına başladı. Merkez, 12’nci sınıflar için ön başvuru dönemini açtı.

1 Nisan’a kadar devam edecek başvurular Kızılsaray Mahallesi’nde bulunan merkez binasına yapılacak. Başvuru sırasında 3 vesikalık fotoğraf, öğrenci belgesi, kimlik fotokopisi, anne ve babanın gelir belgesi, çalışmıyorlarsa bunu gösterir belge ve Muratpaşa'da oturduğuna dair ikametgah belgesinin teslim edilmesi gerekiyor.

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