Otomobil motosikletle çarpıştı: 2 yaralı

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya Caddesinde Hasan Fehmi Boztepe Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Aksoy’un kullandığı 07 NNC 28 plakalı otomobil, aynı istikamette yolun sağında seyir halindeki Abdurrezzak Yardımcı‘nın kullandığı 34 CRV 566 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Abdurrezzak Yardımcı ile motosiklette yolcu olarak bulunan Sude Kalay yaralandı. Başlarındaki kask sayesinde kazayı ucuz atlatan yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören vatandaşlar, otomobil sürücüsünün sol şeritte giderken ani bir kararla sağ tarafa döndüğünü, arka arkaya gitmekte olan 2 motosikletten birisi çarpılmaktan son anda kurtulurken diğerinin kurtulamadığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.