‘Kanlı Nigar’ müzikali Antalya DOB sahnesinde

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun en önemli eserlerinden biri olan “Kanlı Nigar” müzikalini Cem İdiz’in besteleri ile 19 Mart Cumartesi akşamı saat: 20.00’de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde Antalyalı sanatseverler ile tekrar buluşturacak.

Kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altında toplayan, kızıyla beraber bohça açarak geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatan eser Haldun Özörten tarafından sahneye koyuluyor. Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetirken, Antalya DOB korosu Mahir Seyrek tarafından hazırlandı. Eğlenceli müzikalde dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, koreografi Serhat Nüfusçu ve ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıyor.

İki perde olarak sahnelenecek eserde ‘Kanlı Nigar’ rolünü Emel Öziş, ‘Hamdi’ rolünü Ümit Burak Tekinay, ‘Haydar’ rolünü Taner Ölçen, ‘Şetaret’ rolünü Zişan Damcıoğlu, ‘Letafet’ rolünü Serap Demirhan Işık, ‘Hüsrev’ rolünü Baha İşler, ‘Rumelili’ rolünü Ercan Uğur, ‘Laz’ rolünü Zafer İşgören, ‘Acem’ rolünü Baturalp Bilgili, ‘Ülfet’ rolünü Selin Telek, ‘Nefaset’ rolünü Gülçin Gültekin, ‘Mahallenin Meraklısı’ rolünü Ceren Aytekin, ‘Naci’ rolünü Dağhan Ergün, ‘İhtiyar’ rolünü ise Emre Aytekin canlandıracak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.