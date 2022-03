ANTGİAD ile Antalyaspor’dan Döşemealtı gençlerine yeni bir kütüphane

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) ile Antalyaspor işbirliğinde Döşemealtı İlçesi’nin Ekşili Mahallesi’nde açılacak Gençlik Kütüphanesi için son aşamaya gelindi. Gençlik Kütüphanesi’nin açılışı için çok kısa bir süre kaldığını ifade eden ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, “Kepez’den sonra bir Gençlik Kütüphanemizi de Döşemealtı’na kazandıracağız. Gençler, okuyarak, öğrenerek geleceğe hazırlanacak” dedi.



" Bir tek gencin yoluna ışık olduysak bize yeter"

ANTGİAD olarak ilk olarak Kepez Belediyesi ile işbirliği yaparak Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi’ni kente kazandırdıklarını ifade eden Başkan Osman Sert, Antalya’nın en önemli markalarından olan Antalyaspor işbirliği ile de ikinci bir kütüphaneyi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Genç iş insanları olarak kentin geleceği olan gençlere her zaman pozitif bir yaklaşım içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Sert, “Cem Karaca Gençlik Kütüphanemizde 5 bini aşkın kitap bulunuyor. Gençler ve çocuklar buraya büyük ilgi gösterip hem okuyorlar hem öğrenip gelişiyorlar. Biz bu kütüphaneyi kazandırırken tek bir şey arzu ettik. Bir tek gencimizin yoluna küçük bir ışık bile olsak bize yetecekti. Şimdi burayı dolu gördükçe mutluluğumuz ve gururumuz artıyor” ifadelerini kullandı.



Güçlerimizin birleşmesi daha büyük bir enerji ortaya çıkarıyor

Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi’nde yaşadıkları gururu Antalyaspor ile Döşemealtı İlçesi’nin Ekşili Mahellesi’nde yeni bir Gençlik Kütüphanesi’ne taşıdıklarını ifade eden Başkan Osman Sert, “İlk tecrübemizin ardından oradaki gençlerin gözlerinde ışık bizlere ikinci bir kütüphane için cesaretlendirdi. Bu konuda ilk kütüphanemizde olduğu gibi bir işbirliği yapmak istedik. Biz ANTGİAD olarak her projede bir işbirliği bir birliktelik ile çalışmak istiyoruz. Çünkü güçlerimizin birleşmesi daha büyük bir enerji ortaya çıkarıyor. Bu projeyi de aynı şekilde düşünerek Antalyaspor’a sunduk. Başkan Aziz Çetin ve ekibi bu projemize çok sıcak baktılar ve hemen çalışmalara başladık. Ben kendilerine çok teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.



Gençlik için kitap bağışı daveti

Birliktelik kültürünü her alana taşımak için çaba gösterdiklerini ifade eden Başkan Osman Sert, “Kütüphanemizin bitmesine çok kısa bir süre kaldı. Bizler ANTGİAD ve Antalyaspor olarak kütüphanemizi çok kısa zaman sonra gençlerimizin hizmetine açacağız. Ancak bu konuda çorbada tuzu olmasını isteyen herkesi Gençlik Kütüphanemiz için kitap bağışlamaya davet ediyorum. Tüm STK’ları, kurumları ve vatandaşlarımızı kütüphanemiz için başlattığımız kitap bağışı kampanyamızı desteklemeye davet ediyorum. Umuyorum gençlerimiz için hep birlikte çok güzel kitapların olduğu sosyal bir alan oluşturacağız” diyerek sözlerini noktaladı.

