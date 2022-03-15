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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez Belediyesi’nden Hemodiyaliz Merkezi’ne kütüphane

İHA

Kepez Belediyesi’nden Hemodiyaliz Merkezi’ne kütüphane

Kepez Belediyesi, böbrek hastalarının haftada ortalama 12 saat düzenli diyaliz tedavisi aldığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemodiyaliz Merkezi’ne bir kütüphane kazandırdı. Kütüphane açılışı 14 Mart Tıp Bayramı’nda saat 14.00’da gerçekleştirildi.
Kepez’e 2023 yılına 16 Kütüphane sözü veren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bir yandan da hastane kütüphanelerinin ilkini de hizmete açtı. Kepez Belediyesi, böbrek hastalarının haftada ortalama 12 saat düzenli diyaliz tedavisi aldığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemodiyaliz Merkezi’ne hastaların talebi üzerine bir kütüphane kazandırdı. Kütüphane açılışına Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Halil Yalçın Yüksel, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar ve Kepez Belediyesi meclis üyeleri katıldı.

Kütüphane desteği için teşekkür
Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Halil Yalçın Yüksel, 14 Mart Tıp Bayramında böylesi güzel bir kütüphanenin hastaneye kazandırılmasından dolayı duyduğu mutluluğu söyledi. Diyaliz ünitesinin 2019 yılında açıldığını ve bölgenin 24 saat hizmet veren tek ünitesi olduğunu belirten Başhekim Yüksel, “Diyaliz hastalarının ve refakatçilerinin merkezde geçirdikleri süre çok uzun. Merkezde 30 ünite var. Ünitelerde günde 6070 hastamız diyaliz için işleme giriyor. Kütüphane hastalarımız ve refakatçilerimiz açısından çok güzel bir okuma yuvası oldu. Kütüphane desteği için Kepez Belediye Başkanı Sayın Hakan Tütüncü’ye teşekkür ederim” dedi.

Tıp bayramını kutladı
Kütüphane açılışında konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, açılın özellikle 14 Mart Tıp Bayramında saat 14.00 da gerçekleştirdiklerini söyledi. Sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik ederek sözlerine başlayan Başkan Tütüncü, “Burası Türkiye’nin en büyük diyaliz salonlarının bulunduğu ülkemizin göz bebeği sağlık kurumlarından birisi Antalya Eğitim Araştırma Hastanemiz de, Türkiye’nin yıldız kurumlarından birisi” ifadelerini kullandı.

“Kepez Belediyesi’nin hastanemize bir hatırası olsun istedik”
Hastaneye kütüphane açma fikrinin doğuşunu anlatan Başkan Tütüncü, “Hastanemize daha önce gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde, kütüphane talebinde bulunuldu. Çünkü burada makinaya bağlı çok fazla vakit geçirdiklerini söylediler. Haftada 3 gün her bir seans 4 saat olmak üzere toplamda 12 saat makinaya bağlı bir tedavi durumları söz konusu. Bir hastamızın tavsiyesi üzerine burada bu saatleri kitapla, bilgiyle geçirsinler istedik. Kepez Belediyesi’nin hastanemize bir hatırası olsun istedik. Kitapların sevgi dolu dünyası arasında tedavi için geçen zaman biraz daha keyifli hale gelecek. Kitapla okumak, öğrenmek bizim için son derece önemli. Önümüzdeki günlerde kütüphanemizi kitaplarla daha da zenginleştireceğiz.” diye konuştu. Başkan Tütüncü’nün konuşmasından sonra kütüphane açılışı gerçekleştirildi. Başkan Tütüncü, tedavi gören hastalarla sohbet etti.
14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla da Başkan Tütüncü, sağlıkçıların bayramını kırmızı karanfillerle kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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