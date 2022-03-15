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Yabancıya konut satışında yeni rekor

DHA

Yabancıya konut satışında yeni rekor


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ocak-şubat verilerine göre, Türkiye'de yabancılara konut satışı yüzde 55,6'lık artışla 8 bin 777'ye yükseldi. GYODER-İNDER Üyesi Selman Özgün, önceki yıllara göre yabancılara konut satışındaki en yüksek sayılara ulaşıldığını söyledi.
TÜİK, şubat ayı sonu itibarıyla konut satış sayılarını açıkladı. Türkiye genelinde şubat ayında 97 bin 587 konut satışıyla, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1'lik artış oldu. İstanbul 18 bin 752 konut satışıyla ilk sırada yer aldı. İkinci 8 bin 464 konutla Ankara, üçüncü 5 bin 575 konutla İzmir, dördüncü 4 bin 727 konutla Antalya ve beşinci 3 bin 354 konutla Bursa olarak kayıtlara geçti. Konut satışları ocak-şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 22,5 artışla 185 bin 893'e yükseldi.
YABANCILAR EN ÇOK İSTANBUL'DA KONUT ALDI
Yabancılara konut satışları, şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,9 artarak 4 bin 591 oldu. Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara konut satışının payı yüzde 4,7 hesaplandı. Ocak-şubat iki aylık dönemde ise Türkiye genelinde yabancılar 8 bin 777 konut satın aldı. Geçen yılın ocak-şubat aylarına göre yüzde 55,6'lık artış yaşandı. 2 ayda yabancılara en çok konut satışı yapılan ilk 10 il; İstanbul 3 bin 729, Antalya 2 bin 13, Ankara 557, Mersin 435, Bursa 278, İzmir 242, Yalova 233, Samsun 208, Sakarya 196, Trabzon 156 şeklinde kayıtlara geçti.
SATIŞLARIN YÜZDE 11'İ, UKRAYNA VE RUSYA'YA AİT
Türkiye'de yabancıların en çok konut alımı yaptığı iller sıralamasında ikinci olan Antalya'da, geçen yıllardaki satışlara göre Ruslar ve Ukraynalılar ilk sırada geliyor. GYODERD, İNDER gibi sektör kuruluşlarının da üyesi olan Helmann Consturaction Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, 2021 yılında başta Antalya olmak üzere Türkiye'de konut satın alan Rus ve Ukraynalıların payının yüzde 11,2'ye yükseldiğini açıkladı. Özgün, "2021'de satılan her 100 konuttan 11'i Rus ve Ukraynalılar tarafından alınmış. 2021'de yabancılara satılan 58 bin 282 konuttan 5 bin 379 adedini Ruslar, 1246'sını ise Ukraynalılar almış" dedi.
RUSLAR ÜÇÜNCÜ SIRADA
Rusların Türkiye'de en çok konut alan ülke vatandaşları sıralamasında 3'üncü, Ukraynalıların ise 13'üncü sırada olduğunu ifade eden Özgün, "Dikkat çeken bir başka veri ise iki ülke vatandaşlarına satılan konut sayısı, 2021'de önceki yıla göre yüzde 83,4 artmış. Toplam satışlardaki artış oranı yüzde 43,5 idi. Neredeyse ortalamanın iki katı yatırım artışı, gözümüze çarpıyor. Özellikle Ruslar, son 3 yıldır en çok konut alan ülke vatandaşları sıralamasında hep ilk 3'teler. Bu yıl ocak-şubat döneminde Ukrayna vatandaşları 13'üncülükten 8'inci sıraya yükselmiş" dedi.
'SAVAŞ SATIŞLARI DÜŞÜRÜR'
İki ülke arasındaki savaşın, Rusya ve Ukraynalılar açısından konut satışlarını olumsuz etkileyeceğini belirten Özgün, şu uyarılarda bulundu:
"Savaşla birlikte Rusya'ya uygulanan ekonomik ambargo ve yaptırımlar sonrası bu ülkede ciddi olumsuzluklar yaşanıyor. Rusya Merkez Bankası'nın gerçek kişilerin yurt dışına para transferini aylık 5 bin dolarla sınırlaması, bu ülke vatandaşlarının konut alımını direkt etkileyecektir. Burada özellikle Rusların konut alımında ciddi düşüşler bekliyoruz. Ancak bu yıl Türkiye'nin yabancıya konut satışında yüzde 20 civarında artış beklendiği göz önünde bulundurulduğunda, yıl genelindeki satışlar daha az etkilenecektir. Yıl sonu için beklenen minimum 70 bin adet rakamı biraz daha aşağılarda gerçekleşebilir, ancak 2022'yi yine artışla kapatırız." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-03-15 15:13:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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