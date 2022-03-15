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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dev bütçe teşekkürü

İHA

Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dev bütçe teşekkürü

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Bilimsel Araştırma Vadisi projesi için Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanlığı’ndan 153 milyon liralık bütçe ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek için teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Özkan, “Tıp alanında yeni bir dönem başlıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle Akdeniz Üniversitesi olarak biz de bu atılımda pay sahibi olacağız” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi Forumu için geldiği Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan’ı kabul etti. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanlığı’ndan Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Vadisi projesi için ayrılan 153 milyon liralık bütçe desteği için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini sundu.

Tarihin en büyük bilimsel araştırma bütçesi
Söz konusu bütçenin üniversitenin tarihindeki en büyük bilimsel araştırma proje bütçesi olduğunu açıklayan Rektör Prof. Dr. Özkan, “Yapay zeka, biyoteknoloji, üç boyutlu yazıcılar ve nanoteknoloji alanındaki gelişmelerle birlikte tıp alanında da yeni bir dönem başlıyor. Gelecekte teknolojiyi yakalayanlar ayakta kalıp büyüyecek. Sağlık alanında da bu böyle olacak. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle Akdeniz Üniversitesi olarak bu atılımda pay sahibi olacağız” diye konuştu.

Yapay zeka destekli ileri sağlık araştırmaları yapılabilecek
Proje hakkında bilgi veren Rektör Özkan, “Bilimsel Araştırma Vadisi projesi için Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanlığı tarafından 153 milyonluk bütçe desteği onaylandı. Bunun 50 milyonu şuan açıldı. Bununla amacımız bilimsel araştırma vadisi oluşturmak. Bilimsel Araştırma Vadisi projesi ile kurulacak Rejeneratif Tıp ve Kök Hücre Araştırmaları Laboratuvarı, Gen ve Hücre Tedavi Laboratuvarı, Tıbbi Mikrobiyal Ürün Üretimi, Yapay Zeka Laboratuvarı, GMP laboratuvarları, ileri cerrahi işlemlerin yapılabildiği hayvan laboratuvarı ile yapay zeka destekli ileri sağlık araştırmaları yapılabilecek.” açıklamasında bulundu.
Ürüne dönüşen ve toplumun hizmetine sunulabilen projelere verdiği önemin altını çizen Rektör Özkan, “Üniversitemizin geleceğini değiştirecek bir yatırım olan Bilimsel Araştırma Vadisi için aldığımız bu önemli destek ile ArGe çalışmalarımızda büyük bir ilerleme kaydedileceğine ve ileride aşı, kanser aşısı, yapay organ, yapay zeka tabanlı ilaç üretebilecek seviyelere geleceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.
Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya markasının dünyada bilinirliğini artıran Antalya Diploması Forumu için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür etti. Özellikle Rusya ve Ukrayna’nın Dışişleri Bakanlarının bir araya gelmesiyle farklı bir boyut kazanan Antalya Diploması Forumu’nun Antalya için büyük bir kazanım olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Antalya’mız da Davos gibi diplomasi denince akla gelen şehirler arasında yer aldı. Bunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 yıldır dünya siyasetinde, özellikle küresel konulara sunduğu insani çözümlerle özel bir liderliğe imza atıyor olmasının da büyük etkisi var” açıklamasında bulundu.

Yazılım merkezi hedefine güç verecek
Antalya’nın uluslararası arenada elde ettiği itibarın birçok alanda şehre yeni bir vizyon katması gerektiğinin altını çizen Rektör Özkan, “Antalya Diplomasi Forumu, hepimiz için yeni bir Antalya vizyonu çizdi. Ben bu dev organizasyonun ayrıca Antalya’nın yazılım merkezi olması hedefi için de güç vereceğine inanıyorum. Dünyada ABD’nin Florida eyaletinde yoğunlaşan yazılım ve bilişim sektörü için Antalya hem iklimi, hem otel kapasitesiyle önemli bir alternatif. Üniversitemiz Antalya Teknokent’i de teknolojik anlamda bunun için gerekli altyapıyı sunuyor. Ben Antalya Diplomasi Forumu’nun sağladığı tanıtım gücüyle bu alanda da önemli gelişmelerin olabileceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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