Antalya konut satışında yabancıların gözdesi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya konut satışında yabancıların gözdesi oldu

İHA

Antalya konut satışında yabancıların gözdesi oldu

TÜİK tarafından açıklanan konut satış verilerini değerlendiren ATSO Başkanı Davut Çetin, “Antalya’da gerçekleşen konut satışları bir önceki Şubat ayına göre yüzde 27,68 artarak 4 bin 727 adet ile Türkiye ortalamasının yaklaşık 7 puan üzerinde. Şubat ayında yabancılara yönelik satışların tüm konut satışları içerisindeki payı Türkiye genelinde yüzde 5,65 iken Antalya düzeyinde bu oran yüzde 23,24 olarak gerçekleşti” değerlendirmesini yaptı.
Antalya’da Şubatta konut satışları bir önceki Şubat ayına göre yüzde 27,68 artarak 4 bin 727 adet ile Türkiye ortalamasının yaklaşık 7 puan üzerinde gerçekleşti. Konut satışları Burdur’da yüzde 50, Isparta’da yüzde 58,93 arttı. Antalya’da konut satışlarının yüzde 25,9’u Kepez ilçesinde olurken, Alanya yüzde 24,6’lık pay ile ikinci, Muratpaşa yüzde 17,5 ile üçüncü sırada yer aldı. Antalya, İstanbul’dan sonra yabancıların en çok tercih ettiği ikinci il oldu. Antalya’da şubat ayında yabancılara bin 99 konut satıldı.

Konut satışları yüzde 22,43 arttı
TÜİK tarafından açıklanan konut satış verilerini değerlendiren ATSO Başkanı Davut Çetin, Şubat ayında Türkiye genelinde yapılan toplam konut satışlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,14 oranında artarak 97 bin 587 adet olarak gerçekleştiğini söyledi. Türkiye genelinde OcakŞubat döneminde konut satışlarının geçen yıla göre yüzde 22,43 oranında artış kaydettiğini belirten Davut Çetin, “Antalya, Burdur ve Isparta’nın yer aldığı TR61 bölgesinde ise konut satışlarındaki artışlar, bölgenin tamamında Türkiye ortalamasının üzerinde seyretti” dedi.

Antalya, Türkiye ortalamasının üzerinde
Antalya’da konut satışlarının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirten Davut Çetin, “Antalya’da gerçekleşen konut satışları bir önceki Şubat ayına göre yüzde 27,68 artarak 4 bin 727 adet ile Türkiye ortalamasının yaklaşık 7 puan üzerinde, Burdur ili genelinde yüzde 50’lik artışla Türkiye ortalamasının 30 puan üzerinde ve Isparta genelinde yüzde 58,93 artışla Türkiye ortalamasının 38 puan üzerinde gerçekleşti. Bu verilere göre Antalya aylık bazda toplam konut satışlarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından dördüncü sırada yer alıyor” diye konuştu.

İpotekli konut satışları
Türkiye genelinde Şubat ayında gerçekleştirilen 19 bin 888 adet ipotekli konut satışının toplam konut satışları içerisindeki payının yüzde 20,38 olduğunu vurgulayan Davut Çetin, “Antalya, Burdur ve Isparta ipotekli konut satışları payında bu ortalamanın altında kaldı. Antalya genelinde Şubat ayında ipotekli olarak satılan 653 konutun toplam satışlar içerisindeki payı yüzde 13,81 olurken, bu oran Burdur’da yüzde 15,44, Isparta’da ise yüzde 20,33 ile Türkiye ortalamasına çok yakın gerçekleşti” ifadesini kullandı.

Antalya yabancıların gözdesi
Türkiye genelinde toplam konut satışları içerisindeki yabancılara yönelik konut satışlarının, geçen yılın Şubat ayına göre yüzde 54,9 oranında artarak 4 bin 591 adet olarak gerçekleştiğini belirten Davut Çetin şunları söyledi;
“Antalya’da Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir artışla yüzde 106,2 artışla bin 99 adet konut satışı oldu. Şubat ayında yabancılara yönelik satışların tüm konut satışları içerisindeki payı Türkiye genelinde yüzde 5,65 iken Antalya düzeyinde bu oran yüzde 23,24 olarak gerçekleşti. Antalya yabancılara konut satışlarında İstanbul’un ardından ikinci sırada yer alırken, hem yıllık artış oranında hem de toplam konut satışları içerisindeki yabancı payında Türkiye ortalamasının üzerinde yer aldı.”

En fazla konut satışı Kepez, Alanya ve Murtapaşa’da
Antalya’da ilçelere göre konut satış verilerini de değerlendiren Davut Çetin şunları kaydetti;
“2022 yılı Şubat ayında 4 bin 727 adet olan Antalya ili konut satışlarının yüzde 25,9’u Kepez ilçesinde gerçekleşirken, Alanya yüzde 24,6’lık pay ile ikinci, Muratpaşa yüzde 17,5 ile üçüncü sırada yer alıyor. Önceki yılın aynı ayına göre konut satışlarının en fazla yükseldiği ilçe yüzde 46,03 ile Alanya. Alanya dışındaki diğer ilçelerde konut satışlarındaki artış hızı, Antalya il ortalamasının altında kalıyor. Konyaaltı ise en düşük artışın yaşandığı ilçemiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Asansörlü utanç duvarının ardından bu kez esnafın elektrikleri kesildi Mülk sahibi olan otel sahibi iş yerlerinin önüne önce duvar yaptı sonra elektriklerini kesti Karanlıkta kalan esnaf: "Üzerimizde resmen ambargo var"
YEREL HABERLER Asansörlü utanç duvarının ardından bu kez esnafın ...
Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dev bütçe teşekkürü
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden Cumhurbaşkanı ...
Alanya'da yaşayan Rus uyruklu genç Müslüman oldu
YEREL HABERLER Alanya'da yaşayan Rus uyruklu genç Müslüman oldu
Yabancıya konut satışında yeni rekor
YEREL HABERLER Yabancıya konut satışında yeni rekor
Kepez Belediyesi’nden Hemodiyaliz Merkezi’ne kütüphane
YEREL HABERLER Kepez Belediyesi’nden Hemodiyaliz Merkezi’ne ...
Almanya uyruklu turist, otel odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Almanya uyruklu turist, otel odasında ölü bulundu
Ulusal Yönetim Bilişim Zirvesi düzenlendi
YEREL HABERLER Ulusal Yönetim Bilişim Zirvesi düzenlendi
ANTGİAD ile Antalyaspor’dan Döşemealtı gençlerine yeni bir kütüphane
YEREL HABERLER ANTGİAD ile Antalyaspor’dan Döşemealtı gençlerine ...
‘Kanlı Nigar’ müzikali Antalya DOB sahnesinde
YEREL HABERLER ‘Kanlı Nigar’ müzikali Antalya DOB sahnesinde
Rektör Kalan’dan kök hücre ve kan bağışına çağrı
YEREL HABERLER Rektör Kalan’dan kök hücre ve kan bağışına çağrı
Otomobil motosikletle çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil motosikletle çarpıştı: 2 yaralı
Antalya'da Şubat ayında 4 bin 727 konut satıldı Yabancılara konut satışlarında İstanbul'u bin 99 konut satışı ile Antalya izledi
YEREL HABERLER Antalya'da Şubat ayında 4 bin 727 konut ...
MURGEM’e başvurular başladı
YEREL HABERLER MURGEM’e başvurular başladı
Play-off grubu belli oldu
YEREL HABERLER Play-off grubu belli oldu
İhalesini yapılan yeni vagonlar geliyor
YEREL HABERLER İhalesini yapılan yeni vagonlar geliyor
Büyükşehir’den Antalya’nın kuşları söyleşisi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Antalya’nın kuşları söyleşisi
12 metre derinliğinde kuyuya traktörü ile düştü, yüzerek çıktı Traktör vinç yardımı ile yukarı çekildi
YEREL HABERLER 12 metre derinliğinde kuyuya traktörü ile düştü, ...
Savaşın Antalya tarımına faturası 233 milyon dolar
YEREL HABERLER Savaşın Antalya tarımına faturası 233 milyon dolar
Prof. Dr. A. Barbaros Başeskioğlu: “Varikosalde 6 kişiden 1'i cerrahi müdahale gerektirir” "Doğru hastayı yakaladığınız zaman yüzde 65 oranında çocuk sahibi olmasını sağlıyorsunuz” “Toplumda yüzde 16 civarında görünür” “Ameliyat sonrasında hastalar aynı gün evine gidebiliyorlar”
YEREL HABERLER Prof. Dr. A. Barbaros Başeskioğlu: “Varikosalde 6 ...
Hatice Naz Dayı ‘dan bronz madalya
YEREL HABERLER Hatice Naz Dayı ‘dan bronz madalya
BEE'O Propolis kurucusu Samancı'dan girişimci kadınlara övgü
YEREL HABERLER BEE'O Propolis kurucusu Samancı'dan girişimci ...
Fahri Konsolos Üçdan'dan ADF övgüsü
YEREL HABERLER Fahri Konsolos Üçdan'dan ADF övgüsü
Alanya’da gümrük kaçağı tütün ürünleri ele geçirildi
YEREL HABERLER Alanya’da gümrük kaçağı tütün ürünleri ele geçirildi
FT Antalyaspor, ligde 7 maçtır çıkışını sürdürüyor
YEREL HABERLER FT Antalyaspor, ligde 7 maçtır çıkışını sürdürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.