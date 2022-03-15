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Antalyaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

İHA

Antalyaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

FT Antalyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında karşılaşacağı Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 10 mağlup eden FT Antalyaspor'da yüzler gülüyor. Son 7 haftada iyi bir çıkış yakalayan kırmızıbeyazlılar ayağının tozuyla, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sahasında karşılaşacağı Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı. Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresinde toplanan takım iki gruba ayrıldı. Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de oynayan futbolcular fitness salonunda yenileme antrenmanı yaparken diğer futbolcular sahada çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan sahadaki antrenman eğitsel oyun ile devam etti. Güney ekibi, pas çalışmasının ardından dar alan oyunu ile antrenmanı tamamladı. Antalyaspor, yarın bir günlük iznin ardından hazırlıklarına perşembe günü devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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